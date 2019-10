Departamento de Indústria e Comércio firma parceria com o Sebrae e Sicoob

BOM JESUS DO GALHO – A diretora do Departamento Municipal de Indústria e Comércio, Diana Tostes, se reuniu com o representante do Sebrae, Ladislau Cândido Pereira Júnior, e com Marciano Mariano de Souza, atendente do Sicoob.

O encontro teve como objetivo discutir ações que poderão ser desenvolvidas no município buscando o fortalecimento do comércio local por meio da parceria Prefeitura, Sebrae e Sicoob.

Durante a reunião, Diana Tostes apresentou assuntos que os empresários locais manifestaram interesse em se aprofundar mais, como atendimento ao cliente, vendas e liderança.

Em atenção a essas demandas, Ladislau propôs a realização de uma palestra sobre vendas, relacionando todos os passos que precisam ser seguidos para se alcançar os melhores resultados.

A palestra, sob o tema “A hora e a vez do empreendedor, orientações para o seu negócio”, será ministrada pela analista de marketing do Sebrae, Fabiana Schimitz, no dia 4 de novembro, às 19h, em local a ser definido.

Ladislau destacou a importância de se estabelecer uma parceria entre o Departamento de Comércio e o Sicoob, por a instituição financeira se interessar em apoiar o crescimento do município, o que vai refletir positivamente no fortalecimento do banco.

“Um dos propósitos dessa palestra é mostrar ao empresário que ele precisa proporcionar um ambiente favorável para que as ações propostas sejam adotadas”, explicou Ladislau.

Diana Tostes destaca que pretende, com essa iniciativa, capacitar e preparar os empresários para que possam ampliar as vendas, tornar os seus negócios mais robustos e promover o crescimento de seus empreendimentos. “Assim, vamos gerar mais emprego e renda no município, movimentar a nossa economia”.

PALESTRANTE

Fabiana Schimitz é analista de Marketing do Sebrae. Autora do livro “Perfis”. Diretora Executiva da Ciranda de Soli. Formada em Comunicação Social/Jornalismo, pós-graduada em Marketing, Master Practitioner em Programação Neurolinguística e pós-graduanda em Neurociência e Comportamento. Possui experiência em vendas, assessoria de imprensa, produção cultural, gestão de Marketing e com treinamentos na área de desenvolvimento humano.

