Dentista morre durante acidente de quadriciclo em Ouro Preto

TRAGÉDIA – Uma dentista de 26 anos morreu após um acidente de quadriciclo durante um passeio turístico no Distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto, na quarta-feira (20). A mulher foi arremessada após o veículo de trás perder o controle da direção e atingir o quadriciclo em que a dentista se encontrava.

Amanda Occhi de Alencar era moradora de Guidoval, na Zona da Mata Mineiro, e estava junto com o namorado, de 39 anos, em viagem para Ouro Preto. O companheiro também estava no veículo no momento do acidente.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), os dois adquiriram um passeio de quadriciclo para a represa do Custódio. O casal, outros seis turistas e o guia saíram de Lavras Novas até o ponto turístico em quatro quadriciclos, cada um com duas pessoas.

Ainda conforme o documento, o guia afirmou que o local era de difícil acesso e que, na hora de retornar ao distrito, começou uma forte chuva. Em certo momento, a turista que dirigia o quadriciclo atrás de Amanda perdeu o controle em uma curva e atingiu o veículo da dentista.

Com a batida, os dois veículos capotaram e os ocupantes foram arremessados. Amanda e o namorado foram encaminhados para o Hospital Santa Casa em Ouro Preto. O homem teve lesões leves, enquanto a mulher apresentava traumatismos múltiplos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O guia turístico ressaltou aos policiais que foi realizado treinamento antes do passeio e que os equipamentos de segurança foram fornecidos.

O namorado da vítima só se lembra de estar do lado do passageiro quando percebeu que o quadriciclo de trás perdeu o controle e bateu.

A motorista que perdeu o controle, de 36 anos, e o passageiro que estava com ela, de 39, não ficaram feridos. (Fonte: Jornal Hoje em Dia/BH)

Fonte: Diário de Teófilo Otoni