Demora na fila e eleitores esquecem “cola” Idosos foram cedo às urnas

CARATINGA- 65.233 eleitores estavam aptos ao voto em Caratinga neste domingo (2). Desde às 7h, já tinham eleitores nas filas para votação e o que se observou foi demora. É preciso considerar que são cinco cargos para votação, sendo deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. E que nestas Eleições, as urnas levaram um segundo a mais para autorizar o eleitor a confirmar cada voto. Porém, o que se observou foi que alguns idosos tiveram dificuldade no momento do voto e que muitos eleitores não levaram a “colinha”, o que dificultou na hora do voto. Há relato de eleitores que aguardaram por duas horas na fila.

Do eleitorado, 7.930 são idosos acima de 70 anos, portanto, o voto não é obrigatório. Mesmo assim, eles fizeram questão de ir às urnas logo bem cedo e garantir os primeiros lugares nas filas para votação.

É o caso de Liva Crispim, 73 anos de idade, que votou na Escola Estadual Engenheiro Caldas. “Enquanto eu puder, eu vou votar, levantei às 6h, porque é importante votar para colocar quem a gente quer no lugar, pois assim se precisar reclamar e cobrar, a gente pode. Tenho problema de coluna, mas vim assim mesmo”, disse.