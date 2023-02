Dell demite 5% de sua força de trabalho e reforça movimento de cortes das gigantes da tecnologia

A fabricante de computadores Dell anunciou cerca de 6.500 demissões nessa segunda-feira (6), o equivalente a 5% de sua força de trabalho total, após uma onda de cortes de empregos no setor de tecnologia dos Estados Unidos. Medidas similares já foram tomadas pelas gigantes Microsoft, Meta – dona do Facebook –, Alphabet – matriz do Google –, Amazon e a rede social Twitter, enquanto a indústria se prepara para uma possível recessão.

As demissões chegam depois de uma grande onda de contratações durante a pandemia do coronavírus, quando as empresas buscaram atender quem precisava usar a Internet para trabalhar, estudar, ou se divertir. Mas “as condições do mercado continuaram se deteriorando com um futuro incerto. Os passos dados para antecipar os efeitos da desaceleração econômica – que permitiram vários trimestres fortes seguidos – não são mais suficientes”, afirmou o vice-presidente da Dell, Jeff Clarke, nessa segunda-feira.

Empresa com sede em Round Rock, no Texas (sul), a Dell tinha 133 mil funcionários no início do ano passado, quase um terço deles nos Estados Unidos. A receita da Dell caiu 6% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2023, de acordo com resultados divulgados no final de novembro. A venda de produtos como computadores, que é a maior parte do seu faturamento, caiu 10%.

Os diretores do grupo atribuíram esses resultados à menor demanda nos Estados Unidos e no restante do mundo, devido à inflação e às altas taxas de juros.

O site especializado Layoffs estimou que, sem contar a Dell, cerca de 88 mil funcionários do setor de tecnologia estavam desempregados em janeiro, em todo o mundo.

Fonte: Itatiaia