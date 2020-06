Delivery não pode funcionar até domingo, afirma prefeitura

CARATINGA- Muitas foram as dúvidas em relação ao decreto Nº 108/2020 publicado na tarde da última terça-feira, dia 23. Dentre elas, o funcionamento do delivery, serviço de entrega, que já estava sendo realizado no município por bares e restaurantes.

No entanto ontem, em resposta à reportagem, a prefeitura informou que considera-se essencial, somente os estabelecimentos que estão listados no decreto, sendo unidades de atendimento às urgências e emergências da saúde suplementar; hospitais, clínicas médicas e odontológicas; laboratórios de análises clínicas; farmácias e drogarias; supermercados, hipermercados, mercados, mercearias e padarias; distribuidoras de gás; postos de combustíveis; oficinas, casas de peças e borracharias; restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias. Estes podem funcionar sem qualquer restrição.

De acordo com o executivo, então, o serviço de delivery não pode ser realizado até o domingo (28), assim como ficam suspensas as atividades de qualquer estabelecimento que não seja essencial.

Conforme o decreto, a partir de segunda-feira, (29) os estabelecimentos que tiveram suas atividades suspensas poderão voltar ao funcionamento, observando, porém, os seguintes horários: segunda-feira à sexta-feira, das 10h horas até às 12h, onde o atendimento será exclusivo das pessoas pertencentes ao grupo de risco e de 12h às 18h30, para atendimento às demais pessoas.

Eles devem atender ao rodízio de atendimento com fundamento no CPF de cada cliente, tal seja, nos dias pares do mês, devem atender e permitir acesso ao interior do estabelecimento apenas os clientes que possuírem CPF com final par, e, nos dias ímpares do mês, os clientes que possuírem CPF com final ímpar.

O rodízio não se aplica aos serviços essenciais, especialmente aos serviços bancário e similares, que atenderão de acordo com o último algarismo do CPF em dias da semana diferentes: segunda-feira (1 e 2), terça-feira (3 e 4), quarta-feira (5 e 6), quinta-feira (7 e 8) e sexta-feira (9 e 0).

A Prefeitura afirma que segue realizando a fiscalização no comércio para garantir o cumprimento das medidas previstas. Cinco equipes estão realizando o trabalho. Uma delas acompanhada, inclusive, por oficiais do Ministério Público. Mas, não informou, se as atividades de delivery devem seguir o mesmo horário do comércio na próxima semana.

Em relação ao funcionamento de academias e estabelecimentos situados em galerias, o executivo disse que segue suspenso, conforme decisão judicial.

BARREIRAS SANITÁRIAS

De acordo com a Secretaria de Saúde, as barreiras sanitárias retornaram na última terça-feira (23) e acontecerão todos os dias, por tempo indeterminado, em dois pontos: em frente à rodoviária e na Avenida Dário Grossi.