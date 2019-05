Delegado fala a respeito do caso de adolescente que estava desaparecida

Menor se apresentou na delegacia e agora está junto de sua família

CARATINGA – Na manhã de ontem, o delegado Luiz Eduardo Moura Gomes concedeu entrevista onde falou sobre o caso da adolescente Elza Rodrigues da Silva Nunes,17 anos, que havia desaparecido de casa na última segunda-feira (28). A adolescente mora em Piedade de Caratinga e teria embarcado em um ônibus para Caratinga depois de sair da escola.

O delegado Luiz Eduardo Moura Gomes explicou que toda vez que uma pessoa sai de sua residência e não se tem notícia de sua localização, é importante que a família busque a lavratura de boletim de ocorrência do desaparecido. “De forma automática é lançado no prontuário dessa pessoa informação de desaparecimento, onde ela passar e for abordada é possível saber. Existe uma rede de pessoas desaparecidas em Minas Gerais, não precisa esperar 24 horas, quanto mais cedo a Polícia Civil for informada, mais chance tem dessa pessoa ser localizada”, explicou o delegado.

No caso da menor, o delegado disse que depois de ouvir algumas pessoas que estiveram com ela, e então a polícia soube que foi um conflito familiar. “Depois ela retornou e se apresentou na delegacia dizendo que fugiu, mas estava voltando e está bem”, concluiu o delegado.