Delegado explica caso de suposto desaparecimento de jovens

Sete jovens foram para a praia em apenas um veículo e não informaram aos familiares

IPANEMA – Sete jovens, com idades entre 13 e 21 anos, estavam sendo considerados desaparecidos em Ipanema desde último domingo (23), foram encontrados na manhã de ontem. Na verdade, de acordo com o delegado de Polícia Civil Alfredo Serrano, não foi um desaparecimento, já que esses jovens saíram por vontade própria para irem passar um dia numa praia em Vitória (ES).

O delegado informou que durante diligências na manhã desta terça-feira (25) foi informado por uma equipe da Polícia Militar que alguns dos jovens que estavam desaparecidos, haviam sido localizados próximo a um veículo, na rodovia BR- 474, na divisa de Pocrane com Aimorés.

Os jovens que estavam dentro do veículo informaram que quando voltavam na noite desta última segunda-feira (24) de Vitória, o pneu do veículo estourou, então alguns deles resolveram passar a noite dentro do carro, enquanto os outros se deslocaram a pé para Ipanema.

Foi realizada oitiva dos adolescente e jovens, e a ainda de acordo com o delegado Alfredo, eles saíram no domingo (23) à noite para Vitória, ficaram toda a segunda-feira (24) na praia, e voltaram à noite, só não conseguindo chegar a Ipanema pelo fato do veículo ter estragado.

A primeira informação é que seriam cinco jovens desaparecidos, entre eles duas adolescentes de 13 e 16 anos, mas foi possível identificar que foram sete jovens dentro de um único veículo. “Com a oitiva já conseguimos encontrar indícios de três crimes, já que os jovens maiores de 18 anos teriam comprado bebida alcoólica e fornecido para os adolescentes que faziam parte do grupo, e também teriam comprado maconha em Vitória, e também fornecido para que um dos adolescentes usasse. Estamos também verificando a ocorrência do crime de corrupção de menores. Portanto por mais que pareça inofensiva essa conduta dos jovens, ainda que bastante irresponsável, essa conduta de sair sem avisar aos familiares e deslocar para outro estado, além da irresponsabilidade já dita, tem os aspecto criminal, pois levaram na companhia deles três adolescentes, forneceram álcool e droga para eles, e se comprovadas essas situações, os jovens com idade superior a 18 anos podem ser responsabilizados por esses crimes”, conclui o delegado.