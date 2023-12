DELEGADO DE POLÍCIA DE IPANEMA É HOMENAGEADO PELO PODER JUDICIÁRIO

Na tarde da sexta-feira 15 de dezembro, o Delegado titular da Delegacia de Polícia de Ipanema recebeu a medalha do TJMG Hélio Costa, destacando sua significativa contribuição para a efetivação da Justiça e redução da criminalidade na região.

Autoridades do Justiça, Ministério Público, executivo e legislativo municipal, policiais civis e membros da comunidade se reuniram para homenagear o delegado Alfredo Serrano dos Reis.

Sua atuação incansável na aplicação da lei e seu compromisso com resultados positivos foram lembrados durante o evento.

A cerimônia foi presidida pela Doutora Luciana Mara de Faria, Juíza de Direito Diretora do Fórum de Ipanema, contando com a presença de diversas autoridades, policiais civis e familiares do Homenageado.