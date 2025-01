Delegado Almir Lugon assume a Regional de Manhuaçu

Ele estava há 15 anos em Caratinga, onde atuou em diversas delegacias

CARATINGA – Trabalhando há 15 anos como delegado de Polícia Civil em Caratinga, Almir Lugon foi designado para assumir a Delegacia Regional de Manhuaçu. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao combate ao crime e à promoção da segurança pública, o delegado tem liderado importantes operações e iniciativas em nossa região, enfrentando os desafios da segurança local com competência e visão estratégica.

Nesta entrevista, exploraremos aspectos da sua carreira, os desafios enfrentados pela Polícia Civil no combate ao crime, a importância das investigações na solução de casos complexos e os projetos de segurança em andamento. Acompanhe conosco uma conversa rica sobre o papel da Polícia Civil e a atuação de um delegado regional no cenário atual da segurança pública.

Ele ainda deixou uma mensagem para os moradores das regiões de Caratinga e Manhuaçu. “Podem contar que estarei dedicando ao máximo para desempenhar um trabalho de excelência como a região de Manhuaçu merece, e que nossos índices de criminalidade possam melhorar, e a gente possa levar para a sociedade de Manhuaçu o sentimento de segurança que ela merece”, declarou o delegado.

Como o senhor descreveria sua trajetória na Polícia Civil até se tornar delegado regional?

Primeiramente, eu já vim designado aqui para Caratinga, desde que eu tomei posse como delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. Então, estou há 15 anos aqui na Regional de Caratinga, prestando serviços ininterruptos. Já passei por diversas delegacias, iniciei na Delegacia de Homicídios, onde fiquei muito tempo, já trabalhei em outras delegacias, como tráfico, e estou há muito tempo na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Eu creio que foi uma carreira marcada por muitos casos pontuais que nós conseguimos solucionar e dar uma resposta para a sociedade. Creio que muitas vezes quando o crime acontece, se a polícia consegue imediatamente dar uma resposta, aquilo ajuda muito no combate à criminalidade. Então, creio que a minha carreira foi marcada por isso, pela graça de Deus, consegui dar sempre essa respostas a esses casos pontuais que surgiram ao longo da minha carreira. A gente conseguiu dar a resposta que a sociedade merecia.

Quais são as principais responsabilidades de um delegado regional?

O delegado regional passa um pouco dessa parte operacional que é o papel do delegado enquanto está à frente das investigações, de efetuar as prisões e ele passa para um cargo mais de gestão de pessoas, de gestão organizacional e administrativa. Então, a gente passa a atuar mais como gestor em relação aos recursos humanos e também os recursos administrativos à disposição da delegacia regional.

Como o senhor motiva e lidera as equipes sobre sua responsabilidade, especialmente em situações desafiadoras?

O que eu sempre tentei trabalhar como motivação é o exemplo. Sempre tentei trabalhar com toda dedicação, com todo amor, mostrando que sempre amei aquilo que eu fazia, me dedicando ao máximo para que aquilo pudesse ser uma inspiração para a minha equipe, para os policiais que trabalhavam comigo.

A respeito do efetivo da PC, como fazer a alocação ideal de recursos humanos e materiais na sua Regional de Manhuaçu?

É imprescindível que a gente conte também com os apoios não só do governo estatal, mas hoje também é muito importante o apoio da prefeitura, o apoio também do legislativo, com os deputados através de emendas. Inclusive o delegado regional que estava lá, O doutor Felipe Ornelas fez um excelente trabalho de elaborar diversos projetos que viraram emendas com alocação de recursos para a Delegacia Regional de Manhuaçu.

Quais as estratégias o senhor utiliza para garantir a eficiência das investigações e a produtividade da sua equipe?

Acho que é importante manter a motivação dos policiais. E demonstrar que eles realmente importam, que aquilo que eles estão fazendo importa para a polícia, importa para a sociedade. Há um tempo tive uma conversa com os investigadores que eu falei para eles isso, expus para eles isso, que além de obedecer aquilo que é determinado pela minha chefia, o que sempre busquei também trabalhar por um propósito, entendendo que esse cargo que ocupamos é para servir a sociedade, para dar uma resposta à sociedade, para a gente construir uma sociedade mais segura, mais pacífica, e entender que o nosso papel é importante para a sociedade.

Como trabalhar para promover um bom ambiente de trabalho e a integração entre os diferentes departamentos da Polícia Civil?

Acho que um ponto principal em relação à polícia é a questão de lealdade. Lealdade entre os colegas de trabalho. A gente não vai ascender esses cargos se a gente agir em deslealdade um com o outro. Então eu fico muito feliz e grato por sempre ter atuado com essa lealdade. Inclusive, a minha indicação passou também pela indicação do meu chefe imediato que é o delegado regional de Caratinga, que é um amigo. Temos 15 anos de amizade e lealdade, que nunca ninguém tentou prejudicar o outro, creio que isso é muito importante para o ambiente de trabalho, que as pessoas confiem em você.

Quais são os maiores desafios em relação à segurança pública na sua região de Manhuaçu e como a Polícia Civil tem trabalhado para enfrentá-los?

Eu creio que é um problema não só de Manhuaçu, mas um problema nacional, que é a questão do tráfico, das disputas que ocorrem em virtude do tráfico, homicídios que são desencadeados através de disputas de pontos de drogas e facções. Isso acontece no Brasil inteiro, infelizmente, e o que a polícia tem feito é investir em tecnologia para tentar desmantelar essas facções. Hoje nós nos voltamos muito em relação ao patrimônio dessas organizações criminosas para tentar desmantelar essas investigações criminosas e é algo que a gente tem que lidar e atuar sempre energicamente.

Qual a sua visão sobre o uso de novas tecnologias (como inteligência artificial e vigilância digital) no combate ao crime?

Hoje isso ajuda demais, a inteligência artificial. Temos programas de inteligência artificial, que por exemplo, você coloca lá os autos do inquérito inicial e ele faz um resumo do inquérito para você. Resumo dos depoimentos por exemplo, então isso é algo que agiliza demais o trabalho, e quanto mais isso puder ser agilizado, mais o delegado e toda a equipe consegue ficar voltado para a atividade de investigação e de combate à criminalidade. Então eu creio que isso é um caminho sem volta.

Quais foram as ações comandadas pelo senhor que mais lhe marcaram na Regional de Caratinga?

Foram muitas ações, mas acho como eu disse, que consegui dar uma resposta em casos pontuais. Eu lembro assim, no começo da minha carreira na Delegacia de Homicídios, quando começou a disputa entre facções aqui, entre grupos, nós conseguimos prender uma grande quantidade de pessoas das duas partes, então a gente deu fim naquele momento, naquilo que estava se iniciando, há quase 15 anos, foi um primeiro destaque em relação à Delegacia de Homicídios. Na Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, considero destaque uma atuação que nós fizemos no combate ao furto e ao roubo e à receptação de cargas roubadas na região. Era uma organização criminosa que atuava na região inteira, conseguimos prender indiciar todos, e depois foram denunciados e condenados 22 pessoas dessa organização criminosa. Considero esse trabalho muito importante porque aqui em Caratinga, as pessoas estavam vendo que aqueles membros da organização criminosa estavam ganhando muito dinheiro com a prática de crime, e isso estimula outras pessoas a praticar o crime também. Então quando a gente consegue atuar, a gente demonstra que esse não é um caminho adequado. Teve também uma onda de roubos a malote que desencadeou aqui, que aí jovens estavam utilizando a inteligência que eles tinham para praticar roubo de malotes. Conseguimos prender os jovens, foi uma operação denominada “Fim de festa”. Os jovens estavam fazendo festa com aquele dinheiro que eles pegavam de diversos malotes; então nós conseguimos efetuar a prisão de todos, acho que foi muito importante. Para fechar com um chave de ouro a passagem aqui em Caratinga, foi esse caso dos advogados, que o prejuízo que eles deram a diversas vítimas na cidade de Caratinga e outras vítimas foi milionário. Esses advogados se apropriaram indevidamente de dinheiro dessas pessoas e constantemente aparecem novas vítimas aqui. O advogado que é principal da organiza criminosa está preso e tem sete mandados de prisão que representamos e cumprimos em desfavor dele, então ele está preso por sete mandados de prisão diferentes, e ainda tem diversos outros mandados para sair. Foi um trabalho também efetuado em parceria com o doutor Luiz Eduardo. Então, eu considero que esse trabalho fechou a carreira, digamos assim, com chave de ouro.

Quais são as maiores inovações ou mudanças que o senhor acredita que a Polícia Civil precisa adotar nos próximos anos?

Acredito que é investir muito nessa questão da tecnologia para agilizar o trabalho e focar os esforços na investigação e na gestão de pessoas. Nós precisamos cada vez mais mostrar para o policial que ele é importante sim para nós, a importância do papel dele na sociedade, então eu creio que essas coisas têm que caminhar juntas, porque senão a gente fica investindo muito na máquina e esquecendo que, principalmente na atividade policial, o ser humano é imprescindível para isso. Não tem como fazer o trabalho policial sem a dedicação do ser humano. Então a gente tem que mostrar para o policial que ele é importante, que o papel dele é importante na sociedade.

Como o senhor se mantém atualizado sobre as mudanças nas leis e as novas tendências em segurança pública?

Seguindo perfis nas redes sociais que estão ligados à área.

Por fim, quais mensagens o senhor deixa para a região de Caratinga. Qual mensagem para a população da região de Manhuaçu?

Para a cidade de Caratinga, acho que é só gratidão, 15 anos que essa cidade me abraçou mesmo, sou um cidadão honorário de Caratinga, então me considero um cidadão daqui mesmo. Me considero mais em casa aqui que na minha cidade natal. Então fica gratidão por essa cidade, que espero ter servido com todo amor e dedicação. Essa cidade também para mim foi muito marcante, aqui tive um encontro com Jesus, que transformou a minha vida, então essa cidade é marcante para mim, vai ficar sempre no meu coração. E para a cidade de Manhuaçu, vou me dedicar com o mesmo amor e carinho que tive aqui na cidade de Caratinga. Podem contar que estarei dedicando ao máximo para desempenhar um trabalho de excelência como a região de Manhuaçu merece, e que nossos índices de criminalidade possam melhorar, e a gente possa levar para a sociedade de Manhuaçu o sentimento de segurança que ela merece.