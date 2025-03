Delegadas promovem palestra sobre violência contra a mulher em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última semana, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Caratinga, promoveu uma palestra sobre Violência Contra a Mulher na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste. O evento, organizado pela Prefeitura local, contou com a participação das delegadas Nayara Travassos e Tatiana Neves, que conduziram a discussão.

Durante a palestra, as delegadas abordaram questões importantes relacionadas à violência doméstica e os mecanismos de apoio às vítimas, ressaltando a importância da conscientização e do enfrentamento da violência de gênero. A ação visa não apenas informar a população sobre os direitos das mulheres, mas também reforçar a atuação da Polícia Civil no combate à violência.

O evento foi uma das várias iniciativas realizadas no município para marcar a data e promover a reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, além de fortalecer a rede de apoio e acolhimento às vítimas de violência.