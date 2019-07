Delegada regional concede entrevista de despedida

Luzinete Maria de Sá irá se aposentar. Ela falou de sua carreira na PC e fez agradecimentos

CARATINGA – Com o senso de dever cumprido, na manhã de ontem, a delegada regional Luzinete Maria de Sá reuniu a imprensa para anunciar sua aposentadoria e se despedir de Caratinga, onde atuou por três anos e nove meses.

Luzinete iniciou sua carreira aos 24 anos como delegada de Polícia Civil em Aimorés, passou por Resplendor, Tarumirim, Itanhomi e depois Governador Valadares.

Em 2005, Luzinete instalou a delegacia da mulher em Governador Valadares, atuou no setor de pessoas desaparecidas, nos plantões e em 2013, foi a primeira mulher a assumir a delegacia regional naquela região. No ano de 2015, Luzinete também foi a primeira mulher a assumir a delegacia regional em Caratinga.

TRABALHO EM CARATINGA

A delegada regional disse que quando chegou à Caratinga, percebeu que havia muitos crimes graves tanto na zona urbana, quanto na zona rural, dando preferência para a solução, montando várias operações policiais para o combate deles.

Outros benefícios considerados de extrema importância realizados pela delegada, foram levar a delegacia da mulher para a sede da regional, proporcionado mais segurança às vítimas e servidores, e também o setor de vistoria de veículos. “Tínhamos um setor de vistoria afastado da sede, que causava transtorno para os comerciantes e aos proprietários de veículos que ficavam por horas nas filas. Conseguimos em caráter de 5ª delegacia de Minas Gerais ter o serviço online de agendamento, que hoje é centralizado na porta da regional. Convocamos os profissionais do setor do trânsito que no máximo em três dias todos os documentos de emplacamento são elaborados”, disse a delegada.

Luzinete comentou que existia um acervo de inquéritos antigos em torno de três mil processos, que agora está praticamente zerado. Foram instaurados mais de 25 mil procedimentos e concluídos mais de 22 mil. “É um balanço positivo, não basta ser chefe, tem que ser líder, sempre ir junto dos nossos colaboradores e colegas de trabalho”, pontuou a delegada Luzinete.

AGRADECIMENTOS

A delegada Luzinete fez questão de deixar seu agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso do seu trabalho à frente da regional. “Agradeço primeiramente a Deus, aos colegas de trabalho, investigadores, delegados, peritos, médicos legistas, funcionários administrativos cedidos pelos municípios, servidores da limpeza e amigos da imprensa. Quero agradecer nossa população de Caratinga e região, levo todos no meu coração. Agradeço pelas parcerias com os policiais militares, juízes, agentes socioeducativos dos presídios, que colaboraram para que a justiça fosse feita”, finalizou a delegada que entra de férias e em seguida, se aposenta.