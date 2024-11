Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu já emitiu 34.939 novas identidades neste ano

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Ipatinga divulgou, na tarde desta terça-feira (5), o quantitativo de novas identidades emitidas em 2024 em toda sua área de atuação, que abrange 97 (noventa e sete) cidades. O relatório considera os dados do ano até o mês de outubro.

Em uma análise abrangente, comparando os números de todo o Estado de Minas Gerais, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Ipatinga foi a que mais emitiu novas identidades na área do 12º Departamento, ocupando a 11ª posição no ranking estadual, com um total de 26.767 identidades emitidas. O posto da UAI de Coronel Fabriciano ficou em 18º lugar no ranking, com 19.866 identidades emitidas, seguido pela UAI de Caratinga, que ocupou a 22ª posição. Esses dados consideram mais de 400 (quatrocentos) postos de identificação em todo o estado.

Na área do 12º Departamento de Polícia, as maiores cidades, que são sedes de regionais, apresentaram os seguintes quantitativos e percentuais:

Ipatinga: Total de 26.767 identidades emitidas, com média mensal de 2,676;

Caratinga: Total de 14.603 identidades emitidas, com média mensal de 1,460;

Ponte Nova: Total de 12.003 identidades emitidas, com média mensal de 1,200;

Manhuaçu: Total de 8.248 identidades emitidas, com média mensal de 824;

João Monlevade: Total de 4,301 identidades emitidas, com média mensal de 430;

Itabira: Total de 3.480 identidades emitidas, com média mensal de 348;

Em todo o 12º Departamento de Polícia, foram emitidas 159.296 identidades no novo modelo, distribuídas da seguinte forma pelas regionais (considerando todas as cidades abrangidas por essas regionais):

Ipatinga: 56.471

Caratinga: 29.595

Ponte Nova: 13.317

Manhuaçu: 34.939

João Monlevade: 11.320

Itabira: 13.654

De acordo com fontes (Agência Minas), a Polícia Civil de Minas Gerais lidera o ranking brasileiro de emissão de Carteiras de Identidade Nacional (CIN), com mais de 1,4 milhão de documentos emitidos. A nova carteira de identidade começou a ser expedida em Minas Gerais em dezembro de 2023 e, durante sua confecção, os dados são conferidos com os sistemas da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conferindo maior segurança ao documento.

A nova carteira de identidade unifica o registro geral em todos os estados brasileiros, utilizando o número do CPF como padrão.

A primeira via da CIN é gratuita e pode ser agendada pelo site da PCMG, no Portal do Cidadão ou pelos sites das UAIs. Além disso, o novo modelo de identidade possui versões impressa e digital, cuja validação deve ser feita pelo aplicativo gov.br, após a emissão da versão física da CIN. O modelo antigo de carteira de identidade será aceito até 2032, desde que o documento esteja em bom estado de conservação e permita a identificação do portador.

Para a emissão da CIN, você precisa:

Agendar atendimento;

Comparecer presencialmente na Unidade (Posto de Identificação ou UAI);

Receber a CIN pelo Correio ou optar pela retirada na Unidade;

Acessar a CIN digital no app gov.br

Documentos Obrigatórios

CPF (cadastro de pessoa física)

Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada em cartório)

Sendo a 1ª via, a CIN é gratuita, caso contrário é necessário o comprovante da guia de arrecadação estadual no valor de R$105,59

Aviso importante emitido pela PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais vem conscientizar a sociedade sobre a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Compreendemos que a novidade tem gerado grande interesse, mas é importante esclarecer que não há necessidade de substituir de imediato o modelo antigo, que continuará sendo aceito até 2032, desde que esteja em bom estado de conservação e permita a identificação do portador.

A alta procura pela nova identidade, especialmente por pessoas que não precisam do documento com urgência, tem causado um aumento significativo na demanda. Esse cenário pode gerar filas, sobrecarregar o sistema e dificultar o atendimento de quem realmente necessita da nova identidade com maior urgência, como aqueles que precisam viajar, realizar concursos ou acessar serviços que requerem o documento atualizado.

Pedimos à população que avalie a necessidade antes de solicitar a nova CIN. Se a sua identidade atual está em boas condições e você não tem necessidade iminente de troca, considere aguardar. Dessa forma, contribuímos para um fluxo mais eficiente nos postos de atendimento e permitimos que aqueles que realmente precisam do documento possam obtê-lo sem atrasos.

A sua colaboração é essencial para o bom funcionamento do sistema e para garantir que todos sejam atendidos de maneira justa e eficaz.