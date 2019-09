Delegacia Regional da PC recebe seis novas viaturas

CARATINGA – A 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga recebeu na última sexta-feira (6), seis novas viaturas oficiais para serem utilizadas nos trabalhos de investigação, visando a redução da criminalidade, na área da Regional. A entrega foi realizada pelo próprio governador Romeu Zema, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Ao todo foram entregues 207 viaturas para as diversas delegacias da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, e foram adquiridas a partir da indicação de emendas parlamentares de deputados estaduais e federais da bancada mineira. “As viaturas serão usadas em trabalhos de investigação, que é a essência da instituição, contribuindo ainda mais para a redução dos índices de criminalidade violenta’, ressaltou a PC.

O delegado regional Ivan Sales disse ontem que um de seus objetivos quando assumiu a delegacia está sendo cumprido, que é de dar maior estrutura para os investigadores, proporcionando melhor conforto e maior prestação de serviço ao público. “As viaturas são oriundas de emendas parlamentares estaduais e federais, e isso mostra uma boa gestão do dinheiro público. Essa verba possibilitou a compra de 207 viaturas para Polícia Civil e fomos beneficiados com seis, agradeço aos deputados Mauro Lopes, Misael Varela e Fred Costa que fizeram as indicações, pelo que chegou ao nosso conhecimento”, agradeceu o delegado.

Três viaturas são para Caratinga, uma para Raul Soares, uma para Ipanema e outra para Inhapim.