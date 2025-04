Deixado para morrer: Cão é salvo e caso vira crime de maus-tratos

IPANEMA — Um caso de abandono e maus-tratos contra um cão da raça Pinscher mobilizou a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária na manhã desta quinta-feira (24), no centro de Ipanema. O animal foi deixado por volta das 4h44 em frente a uma clínica veterinária da cidade, dentro de uma caixa de papelão coberta com uma tábua e um tijolo, o que impedia sua saída e colocava sua vida em risco.

O flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança da clínica, que mostraram dois indivíduos realizando o abandono. Diante das imagens, os responsáveis pela unidade acionaram a Polícia Militar, que contou com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária para averiguar o caso.

Segundo os agentes, o cão apresentava sinais evidentes de maus-tratos: estava desnutrido, com ferimentos aparentes, em estado apático e vulnerável à asfixia e ao estresse térmico. A situação levou à imediata caracterização de crime ambiental, conforme prevê a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

Após diligências, os dois autores foram identificados e autuados pela infração. Além das sanções penais, também foram aplicadas penalidades administrativas, incluindo multas.

O cão está em recuperação e permanece sob cuidados veterinários. Ele receberá o acompanhamento necessário até sua plena reabilitação.

As autoridades reforçam a importância de denunciar casos de maus-tratos a animais, um crime que fere a dignidade dos seres vivos e que pode ser evitado com o apoio da população.