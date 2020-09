Deflagrada operação Cerebrum II em Ipanema

Suspeito de roubo tentado a malote de supermercado foi preso pela Polícia Civil

IPANEMA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Ipanema, deflagrou nesta última quarta-feira (23) a operação “Cerebrum II”. O nome faz referência ao uso da inteligência por parte da Polícia Civil para vencer os criminosos que se acham acima da lei e inatingíveis.

A PC cumpriu um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem apontado pelas investigações como um dos responsáveis pela tentativa de roubo de um malote de um supermercado em Ipanema.

De acordo com o delegado Alfredo Serrano, na tarde do último dia 8 de setembro dois indivíduos armados com uma garrucha tentaram subtrair o malote de uma empresa de supermercados da cidade. “No momento em que o funcionário da empresa desceu do veículo, em frente ao banco Sicoob, um dos criminosos o abordou com a arma em punho, exigindo o malote. O funcionário da empresa conseguiu se desvencilhar do criminoso e entrou no banco, tendo o assaltante corrido em direção ao comparsa que o esperava com a motocicleta em funcionamento”.

Ainda de acordo com o delegado, a investigação realizada pela Polícia Civil iniciou-se instantes após o crime, e conseguiu demonstrar a mecânica do crime, apontando um dos suspeitos, aquele que utilizando de ameaça tentou subtrair o malote.

Durante as diligências desta quarta-feira foram apreendidas as roupas utilizadas pelo suspeito no dia do crime, a arma de fogo, e dois pinos de cocaína.

Conforme o delegado, o investigado, durante interrogatório, e na presença de seu advogado, confessou a prática do crime, mas se negou a dizer o nome do outro criminoso.

As investigações prosseguem para identificar o segundo suspeito e ao fim realizar sua prisão.

Segundo Alfredo Serrano, a participação da sociedade foi fundamental no esclarecimento de mais esse crime grave em Ipanema. “Informações sobre crimes e criminosos podem ser repassadas pelo telefone 181, pelo telefone fixo da Delegacia de Ipanema (3314-1418), ou pessoalmente na Unidade. Em qualquer dos canais, o sigilo é absoluto”, ressaltou o delegado.