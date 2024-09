Definidos semifinalistas do Regional da LCD

Santa Bárbara enfrentará APEC, enquanto Esplanada terá pela frente o 1º de Maio

PIEDADE DE CARATINGA – O domingo (01/09) foi de grandes emoções na última rodada da fase de grupos do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Os semifinalistas foram definidos. Santa Bárbara enfrentará APEC, enquanto Esplanada terá pela frente o 1º de Maio.

Córrego Novo 0 x 5 Santa Bárbara

Em Pingo-d’Água, o Córrego Novo tinha a chance de se classificar caso vencesse o Santa Bárbara por qualquer placar. Porém, o Tubarão mostrou mais uma vez porque é um dos favoritos ao título e venceu por 5 a 0. Resultado que confirmou a melhor campanha e classificou o 1° de Maio como segundo no grupo.

Chapecoense 2×2 APEC

Um jogaço! Assim todos que estiveram no estádio Dorival Giolo em Piedade de Caratinga saíram dizendo em alto e bom som. O clássico local no primeiro turno terminou empatado em 1 a 1. Depois de toda a primeira fase, os rivais chegaram neste domingo brigando por uma vaga na semifinal. O time verde precisava de uma vitória por qualquer placar para avançar em segundo no grupo. Já a APEC, se classificaria com vitória ou empate.

Quando a bola rolou, o jogo se apresentou como esperado. Equilibrado, pegado e bem jogado por dois times com muita qualidade. Aos 10 minutos, depois de um chute de fora da área, a bola bateu na mão do zagueiro da Chapecoense dentro da área, apesar de algumas contestações, o árbitro Welington “Nego” confirmou a penalidade. Juliano cobrou com precisão e abriu o placar para o time azul e branco. Aos 17 minutos, o ótimo camisa dez da Chape, Pupu, empatou para os mandantes. O gol incendiou o jogo. Aos 43 minutos, com mais volume de jogo, a Chapecoense estava melhor no jogo e virou com Patrick marcando belo gol na saída do goleiro Goiaba. Com o resultado que precisava para se classificar, o time Verde tentou se fechar na marcação e apostar nos contra ataques. Para a APEC, um empate bastava para garantir a vaga. Porém, o goleiro William fazia grandes defesas evitando o gol de empate. Mas, já nos acréscimos, Léo Pego, acertou um chute forte, rasteiro, no canto direito do goleiro Wiliam que não alcançou a bola que morreu no fundo do gol. O placar de 2 a 2, garantiu a Associação de Piedade na semifinal do Regional da Liga Caratinguense de Desportos 2024.

Chapecoense: William, Lucas, Felipe, Guerra, Juninho (Romário), Marlon (Rafael Lima), Ruan, Vandeir (Rafael), Patrick, Pupu, Cleber Lucas. Técnico: Gilmar.

APEC: Goiaba, William Coronel, Daniel, Lucão, Luquinha (Iago), Alberto, Russo (Caíque), Renan Mota (Savinho), Léo Faioli, Juliano (Caleb), Gustavinho (Leo Pêgo). Técnico: Cristiano.

Arbitragem: Ao longo de toda semana, a preocupação era quem teria a responsabilidade de arbitrar o clássico. Era esperado um jogo tenso com muita pressão do árbitro e auxiliares. Por isso, a escolha por um árbitro que pudesse se impor era essencial. Welington Nego da Liga de Governador Valadares foi o escolhido, ao lado dos auxiliares Rafael Fernandes e Bruno Alves. Gilberto Mononoca foi o mesário. Mesmo diante de lances que poderiam causar alguma polêmica, Nego se posicionou de maneira tranquila, porém com firmeza e convicção. Rapidamente diluindo as reclamações com jogo de cintura e coragem. Uma atuação segura.