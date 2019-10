Definidos semifinalistas do Campeonato Regional da LCD 2019

CARATINGA – Chegou ao fim a fase de grupos do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) 2019. Agora, vem a semifinal. São Judas Tadeu, Esplanada, Santa Bárbara e América de Santa Efigênia se classificaram.

Em Santa Efigênia, o Atlético Salatiel venceu de virada o Aliança, de Córrego Novo, por 3 a 1. Em Santa Bárbara do Leste, os donos da casa ficaram no 0 a 0 com o América. O duelo entre Vermelhense e Fluminense não aconteceu, e o jogo isolado do Grupo A terminou 2 a 0 pro São Judas Tadeu pra cima do Esplanada.

No estádio Mário Tristão, em Bom Jesus do Galho, o São Judas se garantiu na liderança do Grupo A após vencer o Esplanada com gols de Júnior, cobrando uma bela falta na intermediária, e Victor Hugo. Os estreantes fizeram mais uma bela partida e chegam com moral para a próxima fase. O Esplanada teve chances, mas não soube aproveitar. Porém, pode se reencontrar e dar trabalho ao Santa Bárbara.

Jogos complicados, com grandes jogadores e torcidas apaixonadas. Os quatro melhores times se classificaram, mas quem ficou de fora das semis não deixaram a desejar. Principalmente o Atlético Salatiel, que pouco investiu mas fez ótimas partidas. Em um campeonato onde altos investimentos são feitos, um time que gastou pouco mostrou que a dedicação fez total diferença.

Os jogos das semifinais, entre Esplanada x Santa Bárbara e América de Santa Efigênia x São Judas, estão previstos para os dias 3 e 10 de novembro. Durante esta semana serão definidos os horários e os locais destas partidas.

Matheus Soares