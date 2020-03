Definidas as chaves do 4º Torneio Sindcomerciários de Futsal

Competição tem início no próximo sábado (7)

CARATINGA – Quase tudo pronto para a quarta edição do Torneio Sindcomerciários de Futsal. A competição tem início no próximo sábado (7). Nesta sexta-feira (28/02) foi realizado o sorteio dos grupos. Essa edição ainda homenageia os 25 do Diário de Caratinga.

ARBITRAL

Na sexta-feira (21) foi realizado o primeiro arbitral técnico do 4° Torneio Sindcomerciários de Futsal com a presença de 24 representantes das empresas de Caratinga, “Conduzimos da melhor forma possível o andamento da reunião. A comissão organizadora fez algumas observações pontuais e fizemos também a leitura do regulamento, interpretando cada tópico. Todos puderam interagir e passar sua visão para o bom rendimento da competição”, disse o organizador Hércules Maximiliano.

Ainda no arbitral técnico ficou acordado que o torneio contará com 25 times, distribuídos em cinco chaves, e com início no dia 7 de março (sábado). “O Caratinga Tênis Clube (CTC) será o palco de grandes duelos, onde na visão da organização tem tudo para ser a edição mais equilibrada desde a primeira, que foi realizada em 2017”, ponderou Hércules.

O SORTEIO

Conduzido pelo colunista Rogério Silva, o sorteio das chaves aconteceu na tarde dessa sexta-feira (28/02) na redação do jornal Diário de Caratinga e foi transmitido pelo Facebook.

As chaves ficaram assim definidas:

Grupo A

Centro Automotivo Magalhães

Mineirão

Casa Auxiliadora

Grupo Barbosa

Signet

Grupo B

AECO

Real Básico

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

Paraíso da Borracha

Funec/Casu

Grupo C

Irmão Supermercados Praça

Itaúna Embalagens

Super Cabo Multi

Uni e Paz

DPC 2 (Luciano)

Grupo D

Minas Contábil

Petisco e Mara

Casa do Biscoito

DPC 1 (Thales)

Ferrobrás

Grupo E

Milani

Grupo Mais Café

Irmão Supermercados Raul Soares

Pablo Modas

DPC 3 (Rivaldo)

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA

Sábado (07)

13h30 – Grupo Barbosa x Signet A

14h30 – Paraíso da Borracha x Funec/Casu B

15h30 – Super Cabo Multi x Uni e Paz C

16h30 – Grupo Mais Café x Pablo Modas E

Domingo (08)

07h30 – Milani x Sup.Irmão Raul Soares E

08h30 – Casa do Biscoito x DPC 1 (Thales) D

09h30 – Centro Aut. Magalhães x Casa Auxiliadora A

10h30 – Mineirão x Grupo Barbosa A

13h30 – Minas Contábil x Petisco e Mara D

14:30 – Real Básico x Hospital Nossa Senhora Auxiliadora B

15h30 DPC 2 (Luciano) x Sup.Irmão Praça C

16h30 Grupo Mais Café x DPC 3 (Rivaldo) E

OS CAMPEÕES

Essa será a quarta edição do Torneio Sindcomerciários de Futsal. Nas edições anteriores, os campeões foram os seguintes times:

2017 – Acabamentos Limoeiro

2018 – Pablo Modas

2019 – Irmão Supermercados