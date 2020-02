Definida fase semifinal da Copa Rádio Clube de Futebol Regional

INHAPIM – A última rodada da primeira fase da Copa Rádio Clube de Futebol Regional foi realizada domingo (9) e serviu para definir os classificados para a fase semifinal.

Jogando no ‘campo da família’ no Vale Verde, o Resgate foi derrotado pelo América do Belém por 2 a 0, com gols de João Batista e Herculano. Em São João do Oriente, o Barro Branco perdeu para o Chelsea de Engenheiro Caldas por 2 a 1. Os gols do Chelsea foram marcados por Matheus Castro e Vinicius Fonseca fez o gol do Barro Branco.

No Estádio Municipal de Inhapim, com gol do meia-atacante Tutuca, o Santa Clara venceu o Manchester de Ubaporanga por 1 a 0. A partida entre Barcelona de Iapu e Bugre foi cancelada à pedido das duas equipes junto à coordenação, pois ambas já estavam sem chances de classificação.

Após os jogos da fase classificatória, ficou assim a classificação geral:

Grupo A

América 10 pontos

Manchester 09 pontos – Saldo de dez gols

Chelsea 09 pontos – Saldo de três gols

Bugre 03 pontos

Grupo B

Santa Clara 09 pontos

Barro Branco 04 pontos

Resgate Não pontuou

Barcelona Não pontuou

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS

Os primeira rodada das semifinais está programada para o próximo domingo (16) com os seguintes jogos:

Em Ubaporanga jogam Manchester x Santa Clara

Em São João do Oriente jogam Barro Branco x América

NÚMEROS DA COPA

Até o último domingo tinham sido realizados 15 jogos, com 54 gols marcados. O Manchester, com 12 gols, tem o melhor ataque da competição. Com dez gols sofridos, Barro Branco tem a pior defesa. Os artilheiros são João Batista (América) e Joãozinho (Manchester) com quatro gols cada.