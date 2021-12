Defesa Civil recebe kit do Estado

CARATINGA- A Defesa Civil de Caratinga foi contemplada com um kit de estruturação do Governo do Estado de Minas Gerais.

Conforme a superintendente Cristiane do Val, foi realizado um chamamento público, em que as coordenadorias municipais deveriam preencher requisitos, como ter uma equipe capacitada, possuir estrutura física e administrativa, estar inserida no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, entre outros.

Dessa forma, entre os 853 municípios contemplados, Caratinga ficou em 20º lugar, tendo recebido uma caminhonete, coletes de identificação, notebook e trena digital. “Agora, a Defesa Civil está ainda mais estrutura. Caratinga agora terá uma Defesa Civil, mais segura, mais eficiente, para atender toda a população”, frisa Cristiane.