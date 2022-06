Defesa Civil Nacional autoriza repasse de R$ 24,8 mil para Caratinga

Com status de situação de emergência devido aos danos provocados pelas chuvas intensas, recursos serão repassados para restabelecimento de estrada vicinal

DA REDAÇÃO- O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou, nesta terça-feira (31/5), o repasse de mais de R$ 1,9 milhão a oito cidades brasileiras atingidas por desastres naturais. As portarias que autorizam a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Minas Gerais foi o estado que mais recebeu repasses, totalizando R$ 1,3 milhão a seis municípios afetados por chuvas intensas. Para Caratinga, serão repassados R$ 24,8 mil para restabelecimento de estrada vicinal.

Outras localidades beneficiadas foram as cidades de Ataléia, que serão repassados R$ 243,7 mil para a reconstrução de ponte; Amparo da Serra, serão destinados R$ 493,3 mil para restabelecimento do acesso à comunidade, com reconstrução de bueiro, cabeceira e ponte; Alvinópolis vai contar com R$ 135,6 mil para restabelecimento de alas e bueiros; Santa Cruz do Escalvado, R$ 186,1 mil serão destinados à execução de muro de gabião e, por fim, São José do Mantimento vai contar com R$ 237,7 mil para restabelecimento de ponte e muro de arrimo.

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação é ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.