Defesa Civil interdita posto de combustíveis e imóveis após deslizamento

CARATINGA- A Defesa Civil de Caratinga decidiu interditar um posto de combustíveis e imóveis ao lado, após um deslizamento de terra que atingiu parte da estrutura, ocorrido na manhã de sexta-feira (24).

O fato foi registrado na Avenida João Caetano Nascimento, no perímetro urbano da BR-116. No momento do deslizamento, quatro pessoas estavam no local, mas ninguém ficou ferido; tendo sido registrado danos materiais, pois o grande volume de terra atingiu o escritório do posto de combustíveis.

Um pequeno deslizamento já havia sido registrado na última semana e uma máquina realizava a retirada dessa terra na sexta-feira, quando ocorreu o novo deslizamento.

DEFESA CIVIL

De acordo com informações da Prefeitura, a Defesa Civil notificou o proprietário do posto no dia 10 de fevereiro, “para que fosse feita a retirada de terra e rochas fragmentadas para aliviar a pressão exercida nas paredes de fundos da construção”.

Ainda de acordo com o executivo, na notificação, o departamento salientou a importância do acompanhamento técnico de um engenheiro civil com emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA-MG para que “não fosse feito de forma inadequada”.

Ainda na sexta, a Defesa Civil realizou análise e intervenção no local, tendo interditado a estrutura.