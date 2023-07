Defesa Civil faz visita e notificação a moradores de áreas de risco de Caratinga

CARATINGA- Como parte da programação da primeira edição do “Julho Laranja”, mês de prevenção a desastres, a Defesa Civil de Caratinga realizou nesta terça-feira (25), panfletagem e notificação das áreas de risco do município de Caratinga.

Foram visitadas as ruas Ângelo Porcaro, Didico Anselmo, Coronel Chiquinho, Radialista Naílton Gomes, Maria de Jesus, Joaquim P dos Santos, Januário Luís Soares, Maria da Conceição Teixeira, Iapu, João Tiola, Cristo Redentor e Quirino Eugênio.

A partir do mapeamento das áreas de risco, moradores foram conscientizados de acordo com o perfil identificado: riscos de inundação e de deslizamentos.

A programação já contou com palestras e capacitação de membros do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC´s). Na sexta-feira (28) será realizada uma exposição de fotografias que relembram os 20 anos da enchente de 2003, a maior enchente registrada no município. O material ficará exposto no Coreto de Caratinga.