Defesa Civil emite alerta de número elevado de casos de Dengue

Executivo diz que nem todos os casos notificados pelos profissionais de saúde são positivos

CARATINGA- A Coordenação do Programa Estadual de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes (CDTA), iniciou no mês de março de 2020 uma parceria com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. O objetivo desta parceria é utilizar mais uma estratégia para informar a população, quanto a incidência das Arboviroses – doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela – em regiões que estão em alerta no estado.

A recomendação é que, a partir do alerta emitido pela Defesa Civil, a população e os profissionais de saúde reforcem as ações de prevenção e controle das Arboviroses. E na última terça-feira (19), os caratinguenses que se cadastraram para receber as mensagens, que são encaminhadas de forma gratuita desde que o cidadão envie uma mensagem com o seu CEP para o número 40199; foram alertados em relação à situação do município.

O SMS dizia: “Defesa Civil: Seu município está com número elevado de casos de dengue. Em caso de sintomas procure a unidade de saúde. Mais informações acesse o site da saúde”.

A Reportagem procurou a prefeitura de Caratinga para saber a situação do município diante deste alerta da Defesa Civil. Em nota, o executivo informou que o último LIRAa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti) realizado apresentou “médio risco” para o município de Caratinga. “O número de notificações de casos prováveis de Arboviroses aumentou durante este período de alta transmissão (dezembro a maio), quando comparado com o mesmo período de 2019, mas é importante esclarecer que nem todos os casos notificados pelos profissionais de saúde são positivos para dengue. Ao final desta semana encaminharemos os dados atualizados”, finalizou