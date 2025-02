Defensoria Pública de Minas Gerais será instalada em Manhuaçu

MANHUAÇU – O projeto começou a ser implementado em 2015, quando a diretoria da OAB/MG e o Ministério Público Federal (MPF/MG) solicitaram a instalação de uma unidade da Defensoria Pública em Manhuaçu. Agora se torna realidade, com a expansão do atendimento em várias cidades do interior em 2025, Manhuaçu será contemplada com uma unidade. Mais um serviço de relevância para a população, sobretudo, aquelas pessoas sem condição financeira, para contratar um advogado particular. Além de Manhuaçu, também receberão a unidade do DPMG, os municípios de Salinas, Nova Serrana, Araçuaí e Paracatu.

De acordo com a informação da instituição, em novembro de 2024, 54 novos defensores públicos tomaram posse, sendo que, destes,32 serão direcionados para a expansão institucional. Na última sexta-feira (7), uma equipe veio a Manhuaçu a fim de trazer parte do mobiliário, para o amplo espaço. O local onde funcionará a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), fica na Rua Monsenhor Gonzales, 350, 10º andar- do Edifício Alfa (Unique). A previsão é que a inauguração ocorra em março.

A defensora pública geral, Raquel da Costa Dias explica que, a expansão significa o fortalecimento da instituição, para as cidades de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e de grande adensamento populacional.

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) atua nas áreas de Família e Sucessões: divórcio, pensão, herança, paternidade; Direito à saúde: medicamentos, exames, cirurgias, planos de saúde; Criminal: orientação jurídica e tramitação de processos, Infância e Juventude: atendimento a crianças e adolescentes; Defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar; Juizado Especial Criminal; Direito Civil: consignação em pagamento, prestação de contas, planos de saúde complementar; Direito Público: concurso público, multas, desapropriação, débitos fiscais, benefícios previdenciários. Todas as pessoas que necessitarem, poderão ter acesso à Justiça com mais facilidade e gratuita.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó / Cidade Total