DECISÃO NA BASE

Caratinga e ADIM na final do Regional

CARATINGA – Depois de oito semanas, o Campeonato Regional sub 15 e 17, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, irá mostrar os campeões no próximo domingo dia 26. A decisão tem hora marcada e adversários definidos. Estádio Dr. Maninho, às 8h. Esporte Clube Caratinga e Associação Desportiva Imbé de Minas, depois de ótimas campanhas, chegam a grande final nas duas categorias.

No Campo Caratinga, o Rubro Negro recebeu os meninos da Associação Atlética de Ubaporanga. No Sub 15, o Dragãozinho venceu por 3 a 0, como já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, garantiu vaga com mais uma vitória. Enquanto isso em Imbé de Minas, o Esplanada entrou em campo contra a ADIM jogando pelo empate, depois de ter vencido em casa por 1 a 0. Porém, os garotos de Imbé fizeram valer o fator casa e venceram por 2 a 0, garantindo vaga na final do sub 15.

No Sub 17, os meninos comandados pelo professor Grosse voltaram a vencer com facilidade por 4 a 0. A vantagem já era grande depois de também vencer o primeiro jogo por 4 a 1 na Grota.

No estádio Dr. Maninho, o Caratinga entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro por 3 a 1 em Ubaporanga. Porém, os meninos da Associação Atlética de Ubaporanga com muita garra, jogaram muito e venceram por 3 a 2. O Dragão se classificou por ter vencido o primeiro por 3 a 1. Na soma dos dois jogos, 5 a 4 para o time da casa que carimbou passaporte para final.