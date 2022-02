DE VOLTA ÀS ORIGENS

Prefeitura retira asfalto do entorno da Praça da Estação, que voltará ao calçamento de pedras. Outros pontos do projeto pretendem resgatar lembranças da antiga ferrovia

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga está implementando um projeto de retomada das origens da Praça Coronel Rafael Silva Araújo, a conhecida Praça da Estação. Para isso, trabalhadores a serviço do executivo já iniciaram a retirada do asfalto do entorno da Praça, para que o local volte ao calçamento de pedras.

Conforme informações obtidas pelo DIÁRIO no local, o projeto é bastante extenso, contemplando a construção de um galpão, como era antigamente, por onde passava uma ferrovia. Há previsão de uma praça de alimentação e ainda da instalação de uma réplica de locomotiva, remetendo ao tempo histórico. A primeira fase está sendo a retirada do asfalto e a Prefeitura ainda não deu detalhes a respeito do projeto.

A ESTAÇÃO

Em 1927, Agenor Ludgero Alves conseguiu a assinatura de contrato entre o município, a Estrada de Ferro Leopoldina e o estado de Minas Gerais, com a inclusão de Caratinga entre as cidades beneficiadas. Em 14 de julho de 1928 tiveram fim os estudos para a instalação da Estrada de Ferro, o que ocorreu em 1930, em meio a enormes festividades.

Conforme reportagem da página ‘Estações Ferroviárias do Brasil,’ a Estação terminal da linha (embora houvesse planos para ligá-la a Carangola), “pelo menos até 1980 ainda recebeu trens mistos: mais ou menos nesta época, o tráfego de passageiros acabou”.

O imóvel da estação de Caratinga possui estilo colonial de construção em alvenaria, sendo o único vestígio do tráfego ferroviário no município. No local já funcionou o Departamento de Patrimônio Cultural e alguns serviços da Prefeitura.