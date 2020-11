De vereadora à prefeita: Cilinha comenta vitória em Vargem Alegre

DA REDAÇÃO – Maria Cecília da Costa Garcia, a Cilinha (PSD), foi eleita para o primeiro mandato como prefeita de Vargem Alegre, no último domingo (15). Ela obteve 2.402 votos (52,59%). O vice é Dr. Rodrigues, do mesmo partido.

Cilinha, que atualmente ocupa o cargo de vereadora, decidiu disputar o cargo no executivo após ser incentivada pela população. Nesta entrevista, ela destaca a campanha, suas prioridades para o primeiro ano de governo e deixou sua mensagem para os vargealegrenses.

Atualmente é vereadora, por que decidiu se candidatar a prefeita?

Estou vereadora em Vargem Alegre e decidi candidatar a prefeita por cobrança do povo. Eu andava pelas ruas e o pessoal perguntava, me animava: ‘Entra como candidata, você tem bagagem para isso, você tem pulso, administração. Vai dar certo!’. Virava e mexia andava na rua, alguém me incentivava a candidatar. Então, por isso me candidatei, a pedido do povo.

Qual balanço a senhora faz da campanha?

Foi uma campanha bem disputada, mas, eu andei de casa em casa, fizemos um trabalho bem de corpo a corpo e foi muito válido. Quero inclusive aproveitar para agradecer as famílias que abriram as portas, me receberam com muito carinho, mesmo aquelas pessoas que às vezes não iam votar em mim, mas me tratavam muito bem, fui muito bem recebida pessoas. Fiquei muito feliz por isso.

Acredita que a experiência como vereadora irá contribuir no executivo?

Com certeza. Por eu estar vereadora, senti essa necessidade de disputar esse cargo executivo, fazer diferente, com transparência, trabalhar com mais vontade, amor ao próximo e acolhimento. Nas suas necessidades, suas reivindicações, seus direitos. Fazendo uma defesa de direitos, sou assistente social e vemos muitas pessoas que têm seus direitos negligenciados.

Qual análise da nova câmara e expectativa de trabalho?

Está muito boa, todos os vereadores eleitos querem o melhor para Vargem Alegre. Então, não estão preocupados em perseguição com a prefeita, mas, fazer uma Vargem Alegre melhor. Por isso acho que estamos muito bem, faremos uma parceria, vamos administrar juntos.

Além de Santa Bárbara do Leste, com Wilma (PP), agora Vargem Alegre também tem uma mulher à frente da prefeitura. Como você avalia a representatividade feminina na política?

Não tive problema de exclusão como mulher, fui muito bem aceita e acredito que vou fazer um bom governo, vou trabalhar muito para as pessoas que me confiaram esse voto não ficarem decepcionados. Vou trabalhar com muito amor e esforço, para que tenham orgulho de ter votado em uma mulher para prefeita de Vargem Alegre.

Para 2021, primeiro ano de governo, quais serão as prioridades?

O principal é a saúde, colocar médico 24 horas, uma reivindicação da população, mais medicamentos na farmacinha básica, limpeza pública, revitalização das praças. Vou buscar um projeto de câmeras de segurança na cidade, nossas praças estão abandonadas, se coloca uma lixeira e vândalos quebram; então vamos colocar nas praças e pontos estratégicos para termos mais segurança. Uma educação de qualidade com fortalecimento dos recursos humanos e valorização. Um recurso humano valorizado, bem treinado e capacitado vai retornar em serviço para a população que merece esse trabalho de qualidade.

Qual sua mensagem para a população de Vargem de Alegre?

De agora em diante não temos adversários, somos um Vargem Alegre só. Então, quero que toda a população pense de agora em diante no bem estar do município, não temos mais adversários políticos, temos amigos, parentes e queremos uma Vargem Alegre melhor. Quero contar com a contribuição de todos, por um lugar melhor para se viver.