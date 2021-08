DE PAI PARA FILHO

Borracheiro há 69 anos, Osvaldo Matias de Oliveira, 81, o “Tatu”, ensinou a profissão ao filho Thales Oliveira, 24

CARATINGA – Hoje é comemorado o Dia dos Pais. E para muitos desses homens, não existe orgulho maior que o filho seguir sua carreira profissional. Esse é o caso do borracheiro Osvaldo Matias de Oliveira, 81 anos, conhecido como “Tatu” e de seu filho Thales Pereira Matias de Oliveira, 24.

Com cada vez mais pessoas adquirindo veículos, essa profissão torna-se mais necessária, afinal pneu não tem hora e nem dia pra furar, e parece que nos finais se de semanas ou feriados, aí é que acontece mesmo. O que fazer então? Em Caratinga, é fácil. A borracharia São Sebastião, que fica na avenida Presidente Tancredo Neves, número 34, está sempre aberta, todos os dias, faça sol ou chuva. E à frente do negócio há 69 anos, está o “Tatu”.

O borracheiro conta que aprendeu a profissão aos 12 anos e com a paciência que considera uma grande virtude, ensinou tudo para Thales. “Ele chegou e fui ensinando, eu tenho paciência, trabalhamos de domingo a domingo, e acho que meu neto vai continuar do mesmo jeito, tem seis anos e já mexe com algumas coisas aqui”, conta orgulhoso.

Thales, que sempre trabalha com um sorriso estampado no rosto, também se orgulha ao falar do pai e da profissão que aprendeu com ele. “Trabalho há 11 anos com meu pai. Quando comecei sempre escutei os clientes falando pra seguir o caminho do meu pai que é uma pessoa boa, para mim isso já foi uma motivação”, conta Thales.

O jovem borracheiro disse que muitas pessoas desmerecem sua profissão, mas a vontade de seguir o caminho do pai e ajudar quem precisa fala mais alto. “Muitos desmerecem o serviço me vendo aqui de domingo a domingo, mas são muitas pessoas que precisam da gente, muitos com camisa suada chegam aqui empurrando moto, é um serviço necessário que ajuda muito, não é qualquer lugar que acha um borracheiro todo dia e até no feriado. Todo domingo e feriado tem gente que para aqui, vem pessoas de longe aqui na borracharia do Tatu, e fico muito feliz em poder ajudar”.

E a profissão que passou de pai para filho, já enche os olhos do neto Davi Lucas, de seis anos. Para Tatu e Thales, o interesse do pequeno é motivo de alegria. Então para os borracheiros Tatu, Thales, que o dia dos pais seja motivo de comemoração por muitos anos.