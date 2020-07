De mãos dadas elas são mais fortes

AMMD promove parcerias e consegue atendimentos com profissionais de diversas áreas da saúde. O trabalho é voltado para amparar tanto as mães quanto seus filhos com necessidades especiais

CARATINGA – Fundada em 2017, a Associação Mães de Mãos Dados (AMMD) foi se estruturando com o passar dos anos. Hoje atende em torno de 290 mães e cerca de 400 crianças. A área de atuação também foi expandida. A AMMD agora também atende em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho.

Para saber como está sendo feito todo esse desenvolvimento, o DIÁRIO entrevistou a assessora presidencial e coordenadora, Michele Sutè. Ela nos conta sobre as parcerias e fala como é possível ajudar a Associação. Em tempos de pandemia, a AMMD também teve que se adaptar, porém ficou evidente que sempre de mãos dadas, essas mães estão cada vez mais fortes.

Há quanto tempo existe a Associação e qual o seu objetivo?

A Associação Mãe de Mãos Dadas (AMMD) existe há três anos e meio. O maior objetivo é amparar tanto as mães quanto as crianças com necessidades especiais, uma vez que encontramos muitas instituições que cuidam das crianças em Caratinga. Mas até então não existia uma instituição que desse apoio tanto emocional, quanto psicológico para essas mães.

Quais serviços são prestados pela Associação?

Temos atendimento na área assistencial e temos oferecido às famílias associadas consultas médicas de forma gratuita, e também um atendimento especializado na área da educação para essas crianças. Todas essas crianças que encontram dificuldade na escola, nós oferecemos a neuropsicopedagogia, que é um profissional que atua justamente nessas necessidades escolares. Também damos assistência psicológica para essas famílias, tanto nos grupos de WhatsApp, quanto nos atendimentos na sala da AMMD, pois oferecemos rodas terapêuticas, na qual as mães participam e tem seus atendimentos psicológicos. As mães recebem o atendimento em grupo e dependendo na necessidade de cada família, de cada mãe, recebe também atendimento individual.

Estes serviços estão sendo ampliados, assim como os atendimentos. Quantas pessoas recebem apoio da AMMD e em quais municípios esse trabalho é realizado?

Em torno de 290 mães entre os grupos da AMMD, que são Caratinga, que é o grupo oficial, Bom Jesus do Galho, Revés do Belém e o grupo Mundo Azul, que dá amparo às família que tem crianças autistas. Algumas mães tem até dois filhos com algum grau de deficiência, então são quase 400 crianças atendidas pela AMMD.

Percebemos que a Associação conseguiu muitas parcerias ao longo desse anos.

Recebemos as parcerias médicas que são extremamente importantes para nós, porque uma das maiores preocupações das nossas famílias é questão do acompanhamento das nossas crianças e que muitas das vezes não conseguimos na rede pública com tanta tranquilidade. Então era um dos nossos maiores anseios essas parcerias médicas, que graças a Deus tem aumentado bastante. Mas não só isso, temos muitas questões financeiras, pois a maioria dessas famílias gastam muito com medicação, nós também fazemos parcerias com farmácias para que as nossas crianças tenha uma certa prioridade, e que os pais tenham desconto na compra desses medicamentos, pois sabemos que é um dos maiores gastos das nossas mães associadas, que é a farmacêutica. Também ganhamos uma parceria para dar desconto nos gás de cozinha, a Supergasbrás fechou conosco uma parceria dando para cada associado um desconto de R$ 10,00. Eu acredito que estamos fazendo com que essas famílias tenham grandes benefícios, e não só na questão da área médica, ajudando que sobre um dinheiro para que consigam ter uma rendinha a mais e também contribuir com a família.

Hoje enfrentamos a pandemia do coronavírus. Como essa pandemia afetou os trabalhos da Associação?

A Associação surgiu através de uma reunião no WhatsApp com as mães. Então através desta junção de mães que começamos a agregar, começamos a conversar entre nós, então a Associação vendo a necessidade de ter um acompanhamento mais humanizado com essas mães. Nós lutamos, pleiteamos e conseguimos a sala de atendimento para as mães que nos foi cedida pela prefeitura de Caratinga, através do Dr. Welington. Então começamos a ter esses atendimentos com as mães na sala, onde fazíamos nossas rodas terapêuticas, porém com a pandemia, já que não é possível, pois surgiu o afastamento social, nós redirecionamos para o grupo de WhatsApp, que já era preexistente desde início da AMMD e levamos para dentro do WhatsApp os atendimentos desses profissionais. Então cada dia da semana temos um profissional atendendo de 40 minutos até uma hora uma especialidade. Na segunda-feira temos uma psicóloga infantil, Helenice Aredes; na terça-feira, a neuropsicopedagogia; na quarta-feira, arteterapia para as mães e as crianças; na quinta-feira dois psicólogos que vão fazendo atendimento com os pais e na sexta-feira a nutricionista.

Aquela pessoa que queira contribuir de alguma forma com a AMMD, como deve proceder?

A Associação não tem fins lucrativos, vivemos de doações e colaborações. Distribuímos no comércio de Caratinga cofrinhos com emblema da AMMD, pedindo para que as pessoas colaborem com nosso trabalho. Também recebemos de empresários e parceiros, cestas básicas para as famílias mais carentes, confeccionamos camisas da própria AMMD, e aí as próprias mães e familiares compram para colaborar com o trabalho. A maior fonte da AMMD tem sido as parcerias com as empresas que patrocinam as camisas, fora isso apenas as doações que chegam até nós.

Quais suas considerações finais?

Agradeço imensamente por essa divulgação do trabalho da AMMD, porque acreditamos que se divulgarmos mais mães e crianças com necessidades especiais poderemos estar ajudando principalmente nesse momento de isolamento social. Sabemos que essas crianças e essas mães estão dentro de casa, muitas das vezes sem ter seus atendimentos, suas terapias, o contato social, muitas cuidam de seus filhos sozinhas. No mês de julho estamos fazendo a divulgação desse trabalho para que muitas outras mães e crianças possam estar conhecendo e aderindo para que a gente possa chegar a mais lares. Agradeço imensamente pelo apoio e divulgação, acreditando que podemos fazer mais se estivermos sempre juntos. Agradeço muito mesmo em nome de todas as mães da AMMD, a todos que abraçam a nossa causa. Muito obrigada!