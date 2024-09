De intoxicação a coma: veja riscos do uso de descongestionantes nasais em crianças

Utilização excessiva de Neosoro, um dos fármacos mais comuns, é responsável por grande parte das internações infantis

O período de tempo quente e ar seco é propício para o aparecimento de um sintoma que incomoda muita gente: nariz entupido. Um hábito muito comum para aliviar essa condição é o uso de descongestionantes nasais para desobstruir as narinas e facilitar a passagem do ar. No entanto, a prática em excesso não é recomendada principalmente para crianças. É que, segundo especialistas, a utilização desregulada pode causar graves complicações aos pequenos, levando à intoxicação.