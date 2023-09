De casa nova, XXV Festa do Inhame entra para história

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim promoveu no último final de semana, a XXV Festa do Inhame, tradicional evento do município que atrai milhares de pessoas todos os anos.

Dentro da programação da festa, na quinta-feira, dia 7, houve o desfile cívico percorrendo as principais ruas do centro da cidade de Inhapim dirigindo-se até o parque de exposições, contando com a participação dos alunos das escolas municipais e estaduais, APAE, Grupo “Tá no Sangue”, grupos da terceira idade, projeto “Barui Bão”, escolinha de futebol UAI, a Turma do Pedal, além de 30 cadetes da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Por volta das 10h, teve início a solenidade de inauguração do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos com a bênção do espaço pelo padre José de Fátima Rosa e pelo pastor José Albino, da primeira igreja Batista de Inhapim.

Participaram e discursaram no evento o deputado federal Leonardo Monteiro, deputado estadual Tito Torres, o ex-deputado federal Mauro Lopes, Samuel Barros (representante do Ministério da Agricultura e Pecuária) e o presidente da Câmara, vereador José de Oliveira Batista, o “Coquinho”, que enalteceram a condução séria e eficiente que o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” vem desempenhando à frente da gestão municipal. Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sandro Adriano disse se sentir orgulhoso e honrado em poder dividir o mandato com o prefeito Marcinho. “Registro minha gratidão à Deus pela nossa amizade e companheirismo na gestão Marcinho, você prova a cada dia que trabalhando com transparência, empatia, responsabilidade, honestidade e eficiência podemos fazer muito mais pelo nosso povo de Inhapim”, disse o vice-prefeito Sandro da Saúde.

O prefeito Marcinho iniciou agradecendo a Deus, e aos que ajudaram com a aquisição do terreno e com a realização das obras de construção do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos. “É um momento de gratidão e muita satisfação, toda realização inicia-se com um sonho e essa não foi diferente. Desde de 2017 o povo de Inhapim permitiu-me estar à frente dessa administração, representando e trabalhando em prol de nosso município. Foram anos desafiadores e de muita entrega, passamos por diversos momentos difíceis e até mesmo por percalços, desde a maior crise financeira vivenciadas pelos municípios mineiros nos anos de 2018 e 2019 até o extremo da até então desconhecida pandemia advinda do coronavírus ceifando milhões de vidas em todo planeta, e de repente, tendo que tomarmos decisões que jamais imaginaríamos. Já em 2020, após o povo de Inhapim ter me proporcionado o privilégio de ser o primeiro prefeito reeleito da história deste município, já com mais experiência e com toda equipe formada, nos possibilitou colhermos os frutos de muito trabalho e planejamento, e em 2021, ou seja à dois anos atrás, estávamos para realizar a nossa segunda copa de marcha do cavalo manga-larga marchador em nossa cidade e estávamos a procura de um local apropriado, pois o terreno que havíamos realizado a primeira copa encontrava-se ocupado, foi quando o então secretário de obras à época, vereador Paulo Lima (Paulinho Doido/MDB), nos apresentou este espaço que ele havia conseguido por empréstimo para o município no intuito de realizarmos o evento. Limpamos todo o local que se encontrava com muito mato, terra e restos de entulhos, e após a realização da primeira copa de marcha, iniciamos o nosso sonho de adquirir este terreno, e mais uma vez contamos com a colaboração do vereador Paulo Lima, que incumbiu-se de conseguir o contato dos proprietários do imóvel e nos informou que o mesmo encontrava-se à venda, contando com aproximadamente 18 mil metros quadrados de área no centro de Inhapim. Este foi o primeiro passo para que em menos de dois meses à época fechássemos a compra do terreno com recursos próprios do município de Inhapim em uma desapropriação amigável no valor de um milhão e meio de reais. Quem conhece a realidade imobiliária da cidade de Inhapim sabe que o imóvel foi um ótimo negócio para o município, mas é importante destacar, enaltecer de forma sobremaneira a boa vontade dos herdeiros do senhor José Penha Cisne em vender para o município de Inhapim sabendo de nossa intenção e a finalidade que daríamos a área. Assim, aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez ao nosso vereador Paulo Lima pela intermediação e boa vontade em buscar benefícios para o nosso Inhapim. Uma vez adquirido o imóvel veio o grande desafio em construir o Parque de Exposições, mais uma vez apareceram os desafios e obstáculos, no entanto, a persistência e a vontade de fazer acontecer falou mais alto, e com organização e disciplina financeira, mais uma vez, com recursos próprios do município investimos R$ 2.500.000,00 na construção do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos, e que somados, totalizamos a quantia aproximada quatro milhões de reais com recursos próprios do município, façanha inimaginável a muito pouco tempo atrás em nossa Inhapim. Essa conquista vem coroar uma gestão séria e que vem demostrando sua eficiência.

Primeiramente Deus, e em seguida nossos colaboradores que acreditaram ser possível gerir um município com responsabilidade, pés no chão, e acima de tudo com compromisso para com todo o povo inhapinhense.

Nesse caminho de construção que durou praticamente um ano e nove meses foram inúmeros os colaboradores que realmente colocaram a mão na massa e fizeram acontecer, não citarei nomes para não correr o risco de esquecer um ou outro, e se não bastasse a façanha de conseguirmos a realização dessa obra, nesse percurso de tempo a Câmara de de Inhapim, no uso de suas atribuições legais, denominou o nosso Parque de Exposições com o nome do meu saudoso pai, “Onofre Elias dos Santos”, oportunidade que agradeço ao amigo e vereador José de Oliveira Batista (Coquinho/MDB), presidente da Câmara Municipal de Inhapim pelo projeto de sua autoria denominando nosso parque, aprovado de maneira unânime por todos os pares da Casa Legislativa.

Falar do meu pai não é uma tarefa difícil, foi e sempre será um espelho para mim e certamente para os meus irmãos, viveu plenamente como todos nós sonhamos em viver, uma vida tranquila e sempre procurou valorizar a família, os amigos e fazer sempre o que mais gostava, seja o futebol, a pescaria, os encontros com os amigos e até mesmo o trabalho onde se destacou e foi referência em todo o nosso município, principalmente na zona rural. Certamente sua credibilidade e honradez abriram as portas para esse momento político da minha vida em nosso município, oportunidade que elevo minha gratidão à Deus pelos feitos alçados em favor de toda nossa população, pois quando realmente deseja algo, foca e trabalha para que esse sonho se transforme em realidade tendo a certeza que o universo conspira a seu favor, e o que era um sonho, é questão de tempo para se transformar em realidade. Juntos podemos fazer ainda mais”, discursou o prefeito.

Coube ao major da Polícia Militar Wesley Flávio Soares promover o hasteamento do pavilhão nacional, com mais de três mil pessoas entoando o hino nacional brasileiro.

O descerramento da placa inaugural ocorreu em seguida e contou com a presença dos vereadores, deputados Leonardo Monteiro e Tito Torres, do ex-deputado Mauro Lopes, do vice-prefeito Sandro Adriano e do prefeito Marcinho. Já a placa alusiva ao homenageado Senhor Onofre Elias dos Santos, foi descerrada pelo seu filho e prefeito Marcinho, irmãos, netos, noras e cunhado, além de sobrinhos e da irmã.

Finalizando a solenidade de inauguração, houve a distribuição de almoço e churrasco “fogo de chão” além de 30 barris (50 litros cada) de chope totalmente gratuitos para a população acima de 18 anos, logo após, iniciou-se a “Tardezinha Kids” para garotada.

À noite, Tarcísio do Acordeon subiu ao palco agitando a galera no trio elétrico no primeiro dia de festa, que junto do prefeito Marcinho e da primeira-dama Érica Barbosa tomou a cachaça “Fofinha” (Aguardente da Terra). Logo depois o show ficou por conta de Tatau do Araketu fechando o primeiro dia de festa.

No dia 8, Zé Vaqueiro subiu no trio elétrico e arrastou milhares de pessoas, em seguida a prata da casa, a dupla do sertaneja Pedro Motta e Henrique fecharam o segundo dia da maior e melhor festa do inhame de todos os tempos.

No sábado, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro entregaram a premiação dos concursos de pratos típicos doce e salgado à base de Inhame, e também do concurso da maior cabeça de inhame colhida no município. Encerrando a XXV edição da Festa do Inhame de 2023, Claudia Leitte e Taty Meira arrastaram a multidão na primeira e maior micareta já registrada em solo inhapinhense.

Assessoria de Comunicação