DE AVÔ PARA NETO

Motivado por Edra, João Gabriel desenha cartaz do 1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga

CARATINGA- Pela primeira vez, Caratinga vai ter um Salão de Humor voltado para o público infantil. O evento é uma oportunidade para a descoberta de novos talentos. Em especial, isso ocorreu com o próprio organizador, o cartunista e produtor cultural Edra, que viveu uma experiência especial com o neto João Gabriel Medina Costa Amorim, 10 anos de idade.

João Gabriel foi convidado pelo avô para passar um final de semana em sua casa. Em seguida, o questionamento para a tentativa de fazer um desenho, o que, despretensiosamente, o garoto aceitou. “Eu desenhava até, mas eram coisas que eu tinha aprendido na internet, fazer uma cabeça, um tracinho no olho, uma boca e um cabelinho. O corpo eu nem sabia fazer direito e nem mão. Meu avô me chamou para vir aqui, eu nem sabia o que eu estava fazendo aqui. Ele falou que estava fazendo um salão e o que eu achava de desenhar só pra ele ver como eu desenhava, passando primeiro por cima do desenho dele. Eu falei: “Eu acho que eu vou estragar esse desenho” (risos). Mas, eu fui”.

João Gabriel começou a fazer os traços, o desenho foi ganhando vida e ele também foi percebendo a aptidão para algo que nunca havia se interessado em fazer. “Meu avô falou pra eu ficar confiante, que às vezes as pessoas têm um potencial e nem sabem. Isso é verdade, eu tenho esse potencial e nem sabia que eu tinha, meu avô que descobriu. Fui passando a caneta por cima do desenho, errei um pouco, fui passando e teve uma hora que eu terminei. Aí meu avô pediu para olhar o desenho e fazer sozinho”.

Com a confiança que foi adquirindo, ele fez o desenho e quis até mesmo personalizar, deixando a sua identidade. A imagem virou cartaz do 1° Salão Maluquinhos de Humor, que será direcionado a estudantes da rede pública e privada com idade entre 9 e 12 anos. “Perguntei se o bonezinho, que é uma panela, podia ser da Nike e fui fazendo. Quando terminei de fazer tudo até gritei de alegria. E meu avô falou que o desenho ia para o Salão, fiquei muito feliz. Ele ainda falou que vou ganhar medalha e eu nunca tinha ganhado medalha antes, de nada. Teve um intervalo, meu avô perguntou se eu gostei de desenho. Aí eu falei que sim, porque eu fiz algo que eu nem sabia fazer. Fui colorir o desenho e também assinei”.