Danni Suzuki é uma das atrações do Digitalize em Caratinga

Evento promovido pelo Sebrae Minas terá oficinas práticas com foco em ferramentas e estratégias de marketing digital para pequenos negócios

CARATINGA – Donos de micro e pequenas empresas de Caratinga e região que desejam impulsionar seus negócios por meio de estratégias digitais avançadas podem se inscrever para o Digitalize. Promovido pelo Sebrae Minas, em parceria com o Sicoob Credcooper e o apoio da Funec e da Cenibra, o evento vai apresentar aos participantes ferramentas e soluções práticas para potencializar resultados no ambiente on-line.

A segunda edição do Digitalize, em Caratinga, será realizada no dia 7 de junho, das 13h às 18h30, no Ginásio da UNEC I. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Lets. O evento também tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade.

A atriz, apresentadora, escritora e diretora Danni Suzuki abre o evento com a palestra “O futuro é humano”, em que aborda inteligência emocional e artificial, e a importância das relações interpessoais em um mundo cada vez mais conectado. Com quase sete milhões de seguidores no Instagram, Facebook e “X”, ela é reconhecida por sua habilidade em contextualizar a diversidade humana, nos aspectos cultural e comportamental, em seus trabalhos. Especialista em neurociência e comportamento, a palestrante leciona nas disciplinas de neuromarketing e influência digital, na pós-graduação da PUC-RS.

A programação do Digitalize contempla ainda oficinas práticas presenciais, ministradas por profissionais de referência na área. As temáticas abordam tráfego pago, uso das redes sociais para negócios, influência digital, inteligência artificial e técnicas práticas de ideação. A analista do Sebrae Minas Mirelly Viana afirma que a proposta é oferecer soluções reais, que facilitam o acesso às tecnologias, e soluções para os desafios de digitalização dos pequenos negócios, incentivando também a inovação e a conquista de novos mercados. “A digitalização é vital para os pequenos negócios, e traz ganhos em competitividade, produtividade e gestão”, afirma.

Desafio da digitalização

A pesquisa “Digitalização nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae Minas, em fevereiro de 2025, aponta que 6 em cada 10 empreendedores mineiros pretendem investir em digitalização nos próximos 12 meses. No entanto, a falta de recursos financeiros, a dificuldade em encontrar soluções digitais adequadas e a falta de conhecimento ainda impedem essa jornada.

A pesquisa revela, ainda, que a maioria dos entrevistados (60%) tem uma visão abrangente sobre digitalização, entendendo que o termo envolve tanto aspectos externos (como o uso de tecnologias para a promoção e vendas on-line), quanto internos (como o uso de ferramentas para automatizar processos e aumentar a eficiência do negócio). “Muitos empreendedores reconhecem a importância do digital, mas ainda sentem dificuldade em colocar isso em prática no dia a dia. O Digitalize foi idealizado justamente para apoiar os pequenos negócios a avançar nesse processo”, afirma a analista do Sebrae Minas.

Outros dados da pesquisa:

O WhatsApp Business foi apontado como a plataforma mais acessada pelos donos de pequenos negócios – 76% dos respondentes utilizam a ferramenta.

Para 69%, o Instagram é a plataforma mais adequada, enquanto o Facebook é o principal meio de venda para 45% dos empresários.

Para 29%, ter um site próprio da loja torna-se o diferencial do negócio.

18% comercializam os produtos em plataformas de marketplace (Amazon, Shopee, Shein, entre outros).

Fonte: Portal Inteligência Sebrae Minas

BOX

SERVIÇO:

Digitalize Caratinga

Data: 7 de junho

Horário: 13h às 18h30

Local: Ginásio da UNEC I – Avenida Moacir de Matos, 49, Caratinga

Inscrições: Plataforma Lets: https://lets.events/e/digitalize/

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas Regional Rio Doce e Vale do Aço

Fernanda Pereira

(31) 982501752

[email protected]