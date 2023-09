Daniel Dornelas participa da Bienal do Livro Rio 2023

Escritor e influenciador de Santa Bárbara do Leste marcou presença com uma agenda intensa. Durante o evento, Daniel divulgou seu mais recente trabalho e entrevistou grandes nomes da literatura

DA REDAÇÃO – De 7 a 10 de setembro, Daniel Dornelas participou do maior evento literário e cultural do Brasil. Ao todo, mais de 600 mil pessoas visitaram o festival que atingiu a marca histórica de 5,5 milhões de livros vendidos.

Daniel aproveitou o evento para apresentar aos leitores “Os gêmeos diferentes”, um conto publicado em e-book pela Amazon. A obra é uma ficção inspirada na relação do autor com seu irmão gêmeo, Davi, que é uma pessoa com deficiência múltipla. A história explora temas como saúde mental, finitude e a importância do amor.

A Bienal possibilitou uma série de encontros. Daniel conversou com a jornalista e escritora Míriam Leitão, que elogiou sua trajetória na literatura e na medicina. A conterrânea também gravou uma mensagem para os espectadores do Entre Livros, programa apresentado pelo jovem de 21 anos na UNEC TV.

Outro encontro emocionante foi intermediado pela Editora Rocco. Thalita Rebouças, escritora com mais de 2 milhões de livros vendidos, manifestou alegria ao encontrar Daniel. Thalita já conhecia o trabalho de incentivo à leitura promovido por ele através das redes sociais. Honrado, Daniel celebrou a conexão com uma de suas escritoras favoritas.

Outros autores da casa editorial de Clarice Lispector e Harry Potter foram entrevistados por Daniel. Dentre eles, Tanto Tupiassu, Babi Dewet e Rosa Strausz. A convite do Grupo Editorial Record, Vanessa Passos, vencedora do prêmio Kindle de Literatura com o livro “A filha primitiva”, também falou sobre sua obra para a TV caratinguense.

Na sexta-feira (8/9), Daniel Dornelas autografou a antologia “Ainda somos os mesmos?” no estande da Editora Sinna, ao lado da coautora Dresa Guerra. A obra reúne contos que se passam na ditadura militar e misturam ficção com realidade.

Além de suas atividades na Bienal, Daniel encontrou leitores nos corredores do festival, distribuiu marcadores de páginas e desenvolveu parcerias com marcas como Citadel Editora e Estante Virtual.

Todo o trabalho foi compartilhado no Instagram (@lendocomdaniel). As entrevistas serão apresentadas em dois episódios especiais do Entre Livros, na UNEC TV.

Contato:

Daniel Dornelas

[email protected]