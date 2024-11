Daniel Dornelas lança “Para Morrer Como Um Passarinho” em Belo Horizonte e Fortaleza

Livro com histórias do SAD de Caratinga tem emocionado leitores na turnê de lançamento que já passou por quatro cidades

CARATINGA – Depois do sucesso na Flip 2024 (Feira Literária de Paraty), na Casa de Histórias, Daniel Dornelas segue sua turnê para lançamento do livro ‘Para morrer como um passarinho’ (OficinaRaquel, 136 p.), um livro-depoimento que, com imensa delicadeza e espantosa desenvoltura, trata de dores e ansiedades diante da morte.

Paraty, Rio de Janeiro, Caratinga e Santa Bárbara do Leste receberam o jovem escritor e sua obra de braços agora. Agora, Daniel se prepara para visitar novas cidades.

Em novembro, ele estará em Belo Horizonte e em Fortaleza. Na capital mineira, ao lado de Júlia Rocha, médica, cantora e autora de ‘Pacientes que curam: o cotidiano de uma médica do SUS’, com mediação do jornalista do Estado de Minas Thiago Prata, o bate-papo ocorrerá na Livraria Leitura do Pátio Savassi.

Já em Fortaleza o bate-papo será com a médica e cordelista Paola Tôrres, na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar.

Em ambos os eventos, as conversas tratarão do cotidiano do estudante de Medicina que, juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), assiste a pacientes em fim de vida, em Caratinga.

Na maioria dos casos, as pessoas enfermas são periféricas, carentes tanto de suporte econômico quanto de suporte psicológico. Para além disso, os bate-papos também abordarão como as situações que envolvem as doenças abalam e modificam as estruturas familiares.

Na obra, Dornelas demonstra uma enorme e inegável ternura por seus personagens pacientes: tratar, cuidar, amparar são verbos que constantemente fazem parte das ações do paliativismo presente nas histórias narradas.

“As crônicas de ‘Para morrer como um passarinho’ tratam da morte, mas tratam, sobretudo, da vida. É um livro que, ao decidir enfrentar a morte, celebra a vida e tudo que dela advém – inclusive o seu final. Tudo isso será retratado em Belo Horizonte e Fortaleza”, disse Dornelas.

BOX

SERVIÇO:

Bate-papo com Daniel Dornelas e Júlia Rocha, com mediação de Thiago Prata

Data: 11 de novembro de 2024

Hora: 19h

Local: Livraria Leitura – Pátio Savassi

Bate-papo com Daniel Dornelas e Paola Tôrres

Data: 13 de novembro de 2024

Hora: 19h

Local: Livraria Leitura – Shopping Rio Mar