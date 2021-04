PC realiza operação e dá fim ao mistério sobre a morte de Isaac Moreira, que teria sido atacado por uma vaca, mas foi assassinado

CARATINGA – “Não foi mera fatalidade, e sim um crime de homicídio”, afirmou o delegado Rodrigo Cavassoni em entrevista coletiva nesta quinta-feira (29), na delegacia de Polícia Civil. As investigações resultaram na identificação de dois envolvidos, sendo que um deles foi preso temporariamente e o outro encontrava-se foragido até o final dessa edição.

No dia 23 de fevereiro desse ano, Isaac Moreira da Rocha, 38 anos, foi encontrado morto em uma fazenda no córrego Brejaúba, zona rural de Ubaporanga. A primeira informação foi que Isaac teria sido atacado por uma vaca quando coloca sal no cocho. No entanto quando o corpo chegou ao IML (Instituto Médico Legal), as feridas não condiziam com o ataque de um animal.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa da 2ª DRPC/Caratinga, realizou a operação “Dando Nome aos Bois”, ocasião em que deu cumprimento a mandado de prisão temporária contra Roberto Marques da Silva, 40 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de Isaac, que foi preso no início da manhã de ontem quando estava na condução de um ônibus. Durante a abordagem foi apreendido um revólver calibre 38 e cinco munições, que estavam na cintura do investigado.

Também foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de Roberto, sendo apreendidos um capacete, uma jaqueta e uma camisa, que foram usados por ele no dia do homicídio.

A INVESTIGAÇÃO

Segundo o delegado Rodrigo Cavassoni, iniciadas as investigações pela Polícia Civil, restou apurado que a morte de Isaac não se tratava de uma fatalidade e sim um crime de homicídio. O Instituto Médico Legal constatou que o corpo de Isaac apresentava múltiplas feridas perfuro cortantes nas regiões da cabeça, tórax anterior e abdômen, as quais foram produzidas provavelmente por uma faca, e não por um animal bovino. “A partir daí, a equipe de policiais civis promoveu diversas diligências, e ficou constatado que não era uma mera fatalidade, e sim um crime de homicídio, e ficou apurado que Isaac tinha o costume de ter relacionamentos com mulheres casadas”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com Cavassoni, foi possível apurar que Roberto no dia 16 de fevereiro, “acessou o conteúdo do aparelho celular pertencente a sua esposa, oportunidade em que descobriu que ela estava tendo um relacionamento amoroso com Isaac, duas semanas antes do crime. Dentro deste contexto, o autor ficou indignado com a traição e decidiu ceifar a vida de Isaac e, para tanto, contou com a ajuda do irmão, Henrique Anselmo Marques da Silva, vulgo Thierry, por ser pessoa de sua confiança”.

“Assim, o autor e Henrique, atuando em comunhão de esforços, utilizaram uma motocicleta para se deslocarem da cidade de Caratinga até o local de trabalho de Isaac, ocasião em que eles conseguiram rendê-lo e, em seguida o mataram com vários golpes de faca”.

Henrique não tinha sido localizado até o final desta edição e é considerado foragido da justiça. O investigado Roberto foi preso por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e dificuldade para defesa da vítima, e porte ilegal de arma de fogo.