Rotary Club Caratinga celebra 75 anos. Presidente destaca atuação do clube de serviço

CARATINGA- O Rotary Club Caratinga celebrou na quarta-feira (23), o seu aniversário de 75 anos e o Dia do Rotariano. Para lembrar a data, o presidente Vinícius Ângelo faz algumas considerações a respeito da história do movimento e a atuação do clube.

HISTÓRICO

O Rotary começou com a visão de Paul Harris. O advogado formou o Rotary Club de Chicago, no dia 23 de fevereiro de 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. “Com o tempo, o Rotary, gradativamente, ampliou seu alcance e visão para serviços humanitários. Hoje, nossos associados têm um longo histórico de trabalhos sociais, atendendo às necessidades de suas comunidades e do mundo todo”, destaca Vinícius.

Após apenas 16 anos da sua fundação, o Rotary já tinha clubes em seis continentes. Hoje, os inúmeros associados estão espalhados em todos os lugares, trabalhando para resolver os maiores desafios do mundo. “Não temos medo de sonhar alto e definir metas ambiciosas. Começamos nossa luta contra a pólio em 1979, com um projeto para imunizar seis milhões de crianças nas Filipinas. Fizemos um progresso incrível: em 1988, a doença assolava 125 nações; hoje, apenas dois países continuam endêmicos”.

ATUAÇÃO EM CARATINGA

O Rotary Club de Caratinga completa 75 anos de atuação, “dando de si antes de pensar em si”. É formado por um grupo de pessoas que se reúnem uma vez por semana, voluntariamente, trocam ideias, criam laços de amizade e entram em ação para transformar o mundo.

Vinícius enfatiza alguns trabalhos realizados pelo clube de serviço em Caratinga. “Temos como patrimônio o banco de óculos, o banco de cadeira de rodas, cadeiras higiênicas, muletas, andadores, botas ortopédicas e bengalas; as quais são emprestadas para pessoas carentes, sem nenhum custo. Também temos o projeto Inclusão Digital Luiz Barros Filho, que foi renovado ano passado e irá oferecer cursos profissionalizantes em parceria com o projeto Sombra e Água Fresca. Projetos que visam o bem comum, prestando serviços às comunidades com ética e presteza, alinhados a causas relevantes para a comunidade”.

Por fim, Vinícius analisa que o dia 23 de fevereiro é um “grande dia para a humanidade” pois, comemora-se os 117 anos do nascimento do movimento rotário. “A partir deste dia abriu-se uma oportunidade para muitos homens e mulheres de todo o mundo poderem disponibilizar parte do seu tempo, da sua vontade de ajudar, de fazer amigos, de dignificar o seu trabalho, de ser solidário, de ser compreensivo para com os que o rodeiam, enfim, para ser útil à sociedade em que vivemos. Somos rotários, somos pessoas de ação em ação e temos orgulho da nossa história”.