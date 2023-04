Dalai Lama beija menino na boca e pede desculpa após vídeo viralizar

O Dalai Lama, o líder espiritual dos tibetanos, se desculpou nesta segunda-feira (10) por um vídeo no qual puxa o rosto de um menino para beijá-lo na boca em um evento público e, de acordo com a agência de notícias Reuters, pede para que ele chupe sua língua, segundo mostram imagens que vêm circulando em redes sociais.

Em uma nota, o Dalai Lama, de 87 anos, chamou o ato de “inocente e brincalhão”.

O vídeo mostra o líder espiritual, que já recebeu o Nobel da Paz, puxando o rosto do menino e aproximando seus lábios dos dele – não está claro se houve um beijo. O caso ocorre na presença de uma plateia, que é ouvida batendo palmas e rindo.

Em um comunicado, o Dalai Lama reconheceu a veracidade do vídeo, mas falou apenas em um abraço.

O comunicado afirmou ainda que o líder espiritual “muitas vezes provoca as pessoas que conhece de uma forma inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta o incidente”.