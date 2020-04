Dados apontam perfil de casos notificados

Maioria de casos está no Bairro Santa Cruz e notificações são mais frequentes em pessoas com idade entre 20 e 49 anos

CARATINGA- Um levantamento elaborado pelo Departamento de Epidemiologia da Prefeitura de Caratinga, aponta o perfil dos casos notificados de covid-19 no município, em relação a sintomas, localidade de residência, faixa etária, sexo e fatores de risco. O DIÁRIO analisou estes dados e traz um panorama da situação.

Quase 90% dos casos notificados de sintomas gripais simples

Os 192 casos notificados até a quarta-feira (15), representam um acumulado das notificações que aconteceram desde o início da pandemia. Deste quantitativo, 68 casos já foram descartados por meio de exames laboratoriais, ou seja, deram negativo para o vírus. Portanto, seguem 124 casos em investigação. 13 deles aguardam resultado de exames coletados e a maioria, 111, é de pacientes que não tiveram a coleta realizada.

De acordo com a Prefeitura, coletas para exames não acontecem mais em pacientes que estão com síndrome gripal simples; estes ficam de quarentena e monitorados. São coletados exames apenas de profissionais de Saúde e pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Logo é possível concluir que quase 90% dos casos notificados não são graves. Já que 111 não foram coletados de um universo de 124 casos. Nove pacientes permanecem internados, sendo sete no Hospital CASU Irmã Denise e dois no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Maioria de casos está no Bairro Santa Cruz

Do total de notificações ocorridas em Caratinga, 26 são pacientes residentes em outros municípios. Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga e Bom Jesus do Galho apresentaram quatro notificações cada; em seguida, Piedade de Caratinga, Nova Iguaçu/RJ e Santa Bárbara do Leste aparecem com duas notificações; Entre Folhas, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta, até a quarta-feira, tinham um caso notificado registrado em Caratinga. Conforme os registros, 15 casos já apresentaram resultado negativo, em oito casos não foram realizadas coletas e três casos ainda aguardam resultado.

Por local de residência, dos 166 pacientes que são de Caratinga, o bairro que tem registrado o maior número de casos suspeitos para o covid-19 é o mais populoso de Caratinga, o Santa Cruz, com um total de 26. Três pacientes daquela localidade ainda aguardam resultados de exames.

Em seguida, está o Bairro Nossa Senhora Aparecida, com 19 casos, sendo que oito já deram negativo e em 11 deles não houve coleta. No Centro são 16 notificações e um caso aguardando resultado de exame.

Em relação às áreas rurais, são seis notificações em Cordeiro de Minas, cinco em Santa Luzia, cinco em São Cândido, três no Residencial Porto Seguro, três em São João do Jacutinga, dois em Sapucaia e um em Dom Modesto.

Ao todo, em 102 pacientes não houve coleta, 54 apresentaram negativo para o vírus e 10 ainda aguardam resultados dos exames realizados.

Mulheres são 52% dos pacientes suspeitos de coronavírus

Dos 192 casos suspeitos até o dia de ontem, 100 pacientes são do sexo feminino e 92 do sexo masculino. Ou seja, 52% dos pacientes são mulheres.

Faixa etária entre 20 e 49 anos representa 64,6% dos casos

A maioria dos casos notificados em Caratinga é de pessoas com idade entre 20 a 49 anos (64,6% dos casos. Isso reforça o alerta da Organização Mundial de Saúde de que apesar das pessoas acima dos 60 anos se apresentarem como grupo de risco, não se pode descuidar de outras faixas etárias e das medidas de prevenção. A população acima de 60 anos corresponde a apenas 16 casos no município.

Tosse é o principal sintoma

Dos casos notificados por sinais e sintomas, 150 deles apresentaram tosse (78,12% dos casos). Em seguida, 132 pacientes apresentaram febre e 61, dor de garganta.

Fatores de risco

Na maioria dos casos, 125 pessoas não apresentam fatores de risco. 20 pacientes que constam no boletim como ignorado, são aqueles casos que o médico não colocou os fatores de risco na ficha do paciente. Há ainda casos suspeitos para o covid-19 de pacientes que possuem doenças respiratórias como asma e bronquite, além de hipertensão, dentre outros.