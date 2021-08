Da engenharia ambiental para a confeitaria

Geani Agda Ferreira fala dessa mudança de rumo em sua vida e conta como está conseguindo ter seu nome reconhecido neste mercado

CARATINGA – Geani Agda Ferreira, 28 anos, se formou em engenharia ambiental no ano de 2015, mas como estava difícil conseguir um emprego em sua área, teve a ideia de fazer doces e vender para garantir sua renda. E não é que deu certo? Giani esteve essa semana no programa “Conectados com Marcy Lopes” e contou sua experiência como confeiteira e o seu amor pelos doces.

Como foi a transição de engenharia ambiental para a confeitaria?

Então, me formei em engenharia ambiental em 2015, procurei emprego na área, porém o mercado aqui em Caratinga já está bastante saturado. Tentei em São Paulo, mas lá também não havia muitas oportunidades, então retornei para Caratinga. Aqui comecei a fazer doces para conseguir uma renda, já que estava desempregada e acabei me apaixonando pelos doces. É muito gratificante trabalhar com uma coisa assim igual o doce, feliz em fazer e ver as pessoas consumindo meu produto.

Quais doces você fazia no início e quando começou a criar suas próprias receitas?

Quando comecei, o que eu vendia era bolo de pote, foi a oportunidade que encontrei, e vendia bastante. Depois acabei fazendo também doces caseiros. Trabalhava com pé de moleque, doce de leite e fazia muito sucesso com isso. As vendas aumentaram, e eu tive que parar de vender na rua e começar montar meu delivery. Hoje no delivery eu trabalho com muitas opções de doces, eu tenho coxinha de morango, pastel de ninho com nutella, cookie recheado, que é maravilhoso, copo da felicidade… Faço muitos doces, além do delivery eu também aceito encomenda de bolo e doces para festas.

Como e quando você percebeu que estava crescendo no seu trabalho como confeiteira?

Foi quando eu tive que parar de vender na rua para abrir o delivery. Vi que eu não estava dando conta da demanda de entregar e de vender na rua, tive que optar por fazer apenas o delivery.

Para fazer os seus doces tem ajuda de algum familiar ou faz tudo sozinha?

Atualmente eu faço tudo sozinha, é uma correria, uma loucura, mas a gente dá conta. Tem vezes que a gente vai dormir onze horas da noite, acorda seis horas da manhã. Na páscoa então, meu Deus! Na páscoa a gente fica sem dormir uma semana, mas é maravilhoso quando alguém elogia o trabalho e o doce da gente. Não tem nada melhor você perceber que está participando da vida daquela pessoa em um momento do dia, e que ela está tirando um tempo para saborear um doce que você fez, é muito bom.

Como é trabalhar com o que gosta?

É maravilhoso, porque sou igual a uma formiga, amo doce, sempre amei. Para mim é muito fácil, e também é muito gratificante quando você não trabalha só pelo dinheiro, se torna menos pesado. Meu trabalho não é tão fácil, é bastante cansativo mais eu faço com amor e muita satisfação. Realmente gosto e acho que e isso traz pra gente essa sensação de dever cumprido, de orgulho da gente, do que a gente faz.

Teria como deixar a receita de um de seus doces preferidos aqui?

Então, já quero deixar uma dica, para quem quiser aprender receitas de doces pode ir ao meu Instagram @somosdocesctga. Publico sempre alguma receita, lá tem receita de chocolate quente, de cookie… De vez enquanto vou postando receitas e também dou várias dicas nos meus stories. Enquanto estou produzindo os meus doces acabo ensinando um pouquinho também. Uma receita fácil que acho que todo mundo vai aprender a fazer em casa é o pastelzinho de ninho com nutella, que e muito simples e são três ingrediente: leite em pó, açúcar gelado, que é um açúcar mais fininho, e você vai colocando leite condensado até dar o ponto pra você poder modelar e rechear com nutella, fica maravilhoso.

Como surgiu a ideia de usar as redes sociais para divulgar os seus produtos?

Comecei a compartilhar nas redes sociais ultimamente porque é um grande veículo de comunicação para divulgar o meu trabalho. Estou adorando fazer aqueles vídeos do Instagram, porque me solto e me divirto, acho que fazer vídeos mais engraçados, mais interativos, acaba atraindo mais pessoas. Antes as pessoas conheciam meus doces, agora podem me conhecer e ver um pouquinho mais dos bastidores, a correria que é para fazer os doces, aí mostro minha rotina também.

Aproveite para deixar uma mensagem aos seus seguidores e clientes.

Gostaria de agradecer a todos que já compram meus produtos, que já gostam, elogiam, e que me incentivam. No começo eu tive muitas pessoas me incentivando, e hoje também graças Deus tenho muitos amigos que compartilham tudo que eu posto nas redes sociais, é muito gratificante, fico muito feliz de poder contribuir com um pouquinho de entretenimento para as pessoas, além dos sabores que são muito bons, não tem ninguém triste comendo doces.

Ping-Pong

Ingredientes: De qualidade

Um doce: Pé de moleque

Amor: O que coloco nos meus doces

Sonho– Expandir nos negócios

Realização: Viver dos meus doces

Família: Tudo

