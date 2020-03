Cursos de Pós-graduação presenciais do Unec estão com inscrições abertas para diversas áreas

CARATINGA – Os cursos de pós-graduação presenciais do Centro Universitário de Caratinga (Unec) estão com inscrições abertas para receber novos alunos. Com uma tradição de 30 anos ofertando cursos de pós-graduação presenciais, a instituição já é referência nesta modalidade de educação, com mais de 90 cursos ofertados em diversas áreas do conhecimento. Para o primeiro semestre de 2020 são ofertados 19 cursos e as inscrições podem ser realizadas no site: www.unec.edu.br/pos-graduacao/ e as aulas estão com início previsto para o mês de abril.

A coordenadora geral dos Cursos de Pós-graduação “lato sensu”, Paula Ribeiro de Souza, destaca a pós-graduação como um grande diferencial para o profissional. “O mercado de trabalho apresenta-se cada vez mais competitivo, o diferencial hoje está com aquele profissional que se especializa e busca estar sempre atualizado. Os cursos de pós-graduação presenciais permitem ao profissional além desta constate atualização, ampliação de seus contatos profissionais, o que amplia suas oportunidades. Muitos profissionais conseguem novas colocações e oportunidades de trabalho por meio dessa rede de contatos estabelecida em sala de aula”.

Os interessados em ingressar devem possuir curso superior na área de interesse ou áreas afins, os cursos ofertados para este semestre são: Avaliação de risco e perícia ambiental, Farmacologia Clínica e Atenção farmacêutica, Enfermagem de urgência e emergência, Docência no ensino Superior, Enfermagem do trabalho, Engenharia em Segurança do Trabalho, MBA executivo em Gestão de Negócios e Pessoas, Nutrição clínica e Hospitalar, Psicopedagogia e Educação inclusiva, Coordenação pedagógica e gestão escolar, Planejamento em Ecologia e Gestão Ambiental, Psicologia clínica da infância e adolescência, Farmácia Hospitalar, Saúde mental, Análises clínicas Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, Estudos Literários, Musculação e Personal Traine e Fisioterapia em Terapia Intensiva.

A estrutura oferecida pelo Unec e o corpo docente da instituição também são pontos de destaque da coordenadora. “Temos o corpo docente muito qualificado e especializado. E contamos com parceria entre os professores buscamos sempre os melhores profissionais da área para compor nosso corpo docente. Além disso, contamos com uma estrutura de laboratórios que permite ao aluno maior contato com a prática.”, conta Paula Ribeiro de Souza. Interessados nos cursos poderão ter acesso a todas as informações pelo site: www.unec.edu.br/pos-graduacao/, ou por meio do telefone 3322 7900 no ramal 7955.