Cursos de Geografia, História e Pedagogia do UNEC

Alunos realizam trabalho de campo nas cidades de Cordisburgo, Sete Lagoas e Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – Nos dias 16 e 17 de novembro, 37 alunos dos cursos de Geografia, História e Pedagogia realizaram um trabalho de campo nas cidades de Cordisburgo, Sete Lagoas e Belo Horizonte. O trabalho foi orientado pelo professor e coordenador dos cursos de História e Geografia, Sebastião Ricardo Machado Meireles, que guiou as atividades na Gruta do Maquiné e Gruta Rei do Mato, nos museus Memorial Minas Gerais Vale, Espaço do Conhecimento da UFMG, além de atividades culturais nas Praças do Papa, Liberdade e Parque Municipal.

O professor Sebastião Ricardo Machado Meireles destaca a importância da realização de trabalhos como este para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos. “A importância de trabalhos de campo, de uma forma geral, é colaborar na construção do conhecimento. É associar o conteúdo teórico ministrado nas aulas com atividades práticas e experiências vivenciadas na prática de campo. No caso desse último trabalho realizado, foi possível desenvolver múltiplas interações, por exemplo, com os sistemas da natureza, a dinâmica da organização humana ao longo dos anos e, sobretudo, a interação entre o tempo/espaço e as atividades humanas”.

A interdisciplinaridade foi outro aspecto trabalhado durante as visitas técnicas, já que envolveu alunos de diferentes áreas. “Outro ponto interessante desse trabalho foi a sua característica interdisciplinar, uma vez que envolveu os cursos de História, Geografia e Pedagogia. É importante destacar que a interdisciplinaridade integra diversos campos do conhecimento, amplia as possibilidades e entendimentos e contribui para uma atuação ampla do profissional da área da educação”, conta o coordenador.

Além do trabalho de campo os alunos ainda desenvolveram conteúdos complementares relacionados ao conteúdo adquirido, como ressalta o professor Sebastião Ricardo. “Os alunos tiveram conteúdos relacionados com o conhecimento adquirido in loco em diversas disciplinas do curso de História e Geografia e, também, nas disciplinas Conteúdo e Metodologia da História e Conteúdo e Metodologia da Geografia, ministradas no curdo de Pedagogia”. O próximo trabalho de campo está programado para o primeiro semestre de 2020 nas cidades mineiras de Diamantina e Serro.