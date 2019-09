Cursos de Administração e Contábeis da Doctum realizam Semana Acadêmica

CARATINGA– Os cursos de Administração e de Ciências Contábeis, da Unidade Doctum de Caratinga, promoveram nos dias 09 (segunda-feira) e 10 (terça-feira) de setembro a Semana Acadêmica dos Cursos das Gerenciais em comemoração ao Dia do Administrador, celebrado no dia 09 e ao Dia do Contador, comemorado em 21 de setembro. O evento aconteceu no auditório da Doctum e contou com palestrantes e estudos de casos de egressos que tiveram a oportunidade de abordar temas de grande relevância para os alunos participantes.

Os dois dias do evento tiveram início às 19 horas. O evento contou com a recepção do coordenador do curso de Administração e de Ciências Contábeis, professor Carlos Bitencourt. No primeiro dia da Semana Acadêmica os alunos receberam Marcone Ferreira, da empresa Sicoob, que apresentou o projeto Conexão Sicoob, na sequência a palestrante Jessyka Laeber, da empresa Allman Consultoria, ministrou a palestra com o tema “Mercado 4.0”, e por fim os egressos Estevam Gonçalves, da empresas D’Guste e Jéssica Laignier da BDO – Auditoria e Consultoria, bateram um papo com os alunos participantes sobre suas histórias profissionais.

No segundo dia da Semana Acadêmica dos Cursos das Gerenciais, aconteceram duas palestras. O primeiro palestrante foi o administrador Rodrigo Júlio dos Santos, do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG), que tratou sobre o tema: “Administração em Foco: Oportunidade”, a segunda palestra foi ministrada por Daniela Balbina de Souza Crespo Marra, do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, CRC-MG, que falou sobre o tema “Mercado de Trabalho Contábil”.

Para o coordenador dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis Carlos Bitencourt, a ideia foi trazer palestras interativas, que mostrem para esses alunos, futuros profissionais, um pouco mais sobre o que está por vir diante do mercado. “Os palestrantes têm uma bagagem de conhecimentos muito grande, mostrando para eles questões práticas. Essa Semana Acadêmica busca reforçar tudo aquilo que nós realizamos em sala de aula.

A palestrante Jessyka Laeber ressaltou que o perfil do consumidor está evoluindo e o Mercado 4.0 é o mercado que hoje estamos inseridos de uma maneira global, é aquele consumidor que é mais conectado, que compara preços dentro da loja pelo celular, aquelas pessoas que querem estabelecer conexões além da internet, mas também quer se sentir especial, contudo esse mercado está em transição, e continua evoluindo, por isso nós gestores precisamos estar preparados para acompanhar essas tendências de mercado e atender bem nossos clientes.

Segundo a aluna Georgeta Mussi, do 4º período de Ciências Contábeis, “a Semana Acadêmica foi muito boa, tivemos a oportunidade de ouvir depoimentos e relatos de histórias de vida de profissionais que começaram assim como nós, fazendo faculdade aqui na Doctum e que hoje estão muito bem empregados. Dessa maneira podemos ver como somos capazes de termos também um grande futuro. Esses depoimentos nos dão entusiasmo de seguir em frente e a certeza de que estamos no caminho certo, e toda a dificuldade de agora será recompensada”.