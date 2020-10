Curso profissionalizante oferecido à comunidade

Lions Itaúna, em parceria com Senar Minas e Sindicato dos produtores Rurais, realiza curso de corte e costura

CARATINGA – Mesmo em tempos difíceis provocados pela Pandemia do Coronavírus, o Lions Clube Caratinga Itaúna não para e, rotineiramente, busca formas de desenvolver relevantes atividades, inclusive através de parcerias com outros órgãos e instituições. Foi o que aconteceu recentemente, em conjunto com o Senar Minas, representado pelo mobilizador Samuel Batista e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, representado por sua presidente, Rejanne Corrêa Lopes de Paula.

Os parceiros promoveram um curso de corte e costura, para oito participantes, realizado nos dias 21 a 25 de setembro de 2020, nas instalações da sede do Lions Clube Caratinga Itaúna, no bairro Limoeiro. Puderam participar associados do Clube e pessoas da comunidade.

O objetivo do curso foi o de ofertar conhecimento e qualificação na arte do corte e costura e desenvolver os talentos dos participantes. A professora Marília explica que o curso conta com o aprendizado teórico e prático, onde ao final cada participante termina o curso com a conclusão de algumas peças de roupas. “Todas as participantes apresentaram bom desenvolvimento e foram aprovadas e, por isso, receberão do Senar Minas, um diploma de conclusão de curso de 40 (quarenta horas/aula)”, afirmou.

Os cursos disponibilizados pela instituição oferecem a possibilidade de aprendizado em diversas áreas, promovendo qualificação e aprimoramento profissional. Além do mais, sabe-se que nesse tempo de Pandemia o exercício laboral restou muito comprometido e o aprendizado do Corte e Costura pelos participantes posteriormente pode ser até um modo de obtenção de rendimentos que contribua para as despesas do lar, caso queiram se dedicar à profissão.

Tanto os parceiros quanto a instrutora Marília e os participantes afirmaram ser a sede do Lions um local adequado e que oferece condições necessárias ao bom desenvolvimento de cursos. Maria do Carmo Boy, associada do Lions Clube Caratinga Itaúna declarou sua satisfação em participar do curso de Corte e Costura e complementou: “como proprietária de imóvel rural espero poder participar de outros cursos oferecidos pelos parceiros, e aplicar os conhecimentos na área onde resido”.

De acordo com a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth de Lourdes Boy Bacelar, todas as recomendações e orientações pertinentes à prevenção em relação à Pandemia Covid-19 foram tomadas: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, disponibilização de álcool gel, limpeza adequada antes e após o uso do salão diariamente, uso individual dos materiais e máquinas. “É uma honra poder trabalhar em parceria com órgãos e instituições de nossa cidade, o que para nós reflete a confiança de todos para com nosso Clube. O Senar Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais são parceiros importantes, assim como tantos outros que sempre estão dispostos a trabalhar em parceria, em prol da comunidade. Em relação ao curso de corte e costura em especial, foi muito proveitoso não só em termos de conhecimento, mas também de interação social, qualificação e aprimoramento pessoal. Parabéns a todas as participantes pelo bom desempenho no curso”.

Os parceiros já estão mobilizando esforços para a realização de outros cursos, como o plantio de hortas caseiras, além de cursos voltados para o meio ambiente (plantio de mudas, recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes e outros).