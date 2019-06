Curso de Teologia da Doctum

Alunos realizam visita técnica à Cristolândia feminina em Governador Valadares

DA REDAÇÃO – No dia 25 de maio os alunos de Teologia da Doctum Caratinga realizaram uma visita técnica à Cristolândia Feminina, localizada na zona rural de Governador Valadares. A visita aconteceu de 13h às 16h, sob a coordenação do professor Jaelson de Oliveira Gomes.

A Cristolândia é um programa desenvolvido pelas Igrejas Batistas, filiadas à Convenção Batista Brasileira, permanente de prevenção, recuperação e assistência a dependentes químicos e codependentes, busca a transformação destas vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, para que sejam livres do vício e aptas a reinserção social e familiar. Em Governador Valadares funciona uma unidade da Cristolândia destinada exclusivamente à recuperação de mulheres.

A Cristolândia surgiu quando o diretor da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, pastor Fernando Brandão, perdeu-se no Centro de São Paulo e acabou conhecendo a realidade da cracolândia. A sua mobilização fez com que ele trabalhasse para transformar as cracolândias em Cristolândias. Em julho de 2009, o Ministério Cristolândia iniciou suas atividades, com abordagem pessoal, oferta de alimentação e corte de cabelo aos que estavam nas ruas, juntamente com uma palavra de esperança e fé, oferecendo encaminhamento para comunidades terapêuticas. Em março de 2010, foi inaugurada a primeira unidade da Missão Batista Cristolândia em São Paulo. E hoje conta com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Alagoas e Bahia.

Em governador Valadares o trabalho conta com a participação de diversos voluntários nas áreas da saúde e educação e também as “Radicais” (moças ou senhoras solteiras que dedicam um ano, sem qualquer remuneração, a serviço da instituição).

Os alunos de Teologia foram motivados pelo professor Jaelson de Oliveira Gomes, que os acompanhou de perto, quando tiveram acesso ao conteúdo “Teologia da Missão” e estudaram sobre a Missão Integral da Igreja, a fazerem esta visita técnica.

O professor Jaelson Gomes salientou que nessa ocasião os alunos de Teologia tiveram a oportunidade de visitar as instalações do Projeto, localizado num sítio, com capacidade para abrigar 40 mulheres, com espaço para produção de hortaliças, amplas e arejadas instalações, sala de espera, sete quartos, banheiros, salas de orientações psicoterápicas e trabalhos manuais diversos, cozinha, sala de triagem e reuniões, almoxarifado, lavanderia, dentre outras, sob a coordenação da missionária Cintia Nogueira, acompanhada de perto por seu esposo, Anderson Nogueira.

Para o aluno Abner Santos de Oliveira, do 3º período de Teologia, foi muito satisfatório ter conhecido um local de recuperação e evangelismo, verdadeiro campo missionário, no qual são reintegradas mulheres que ao ver da sociedade eram “excluídas”, e com a benção de Deus, o trabalho da Cristolândia, o apoio da convenção Batista e demais congregações que apoiam esse trabalho, essa palavra “excluída” não existe mais, pois, hoje são mulheres guerreiras e moldadas pela Palavra de Deus, que até então, foram ensinadas por pessoas inspiradas por Deus.

Helinha de Paula Alves Zeferino, aluna do 3º período de Teologia, destacou: “Parabenizo a Igreja Batista pelo trabalho missionário realizado, preocupando não só em levar a mensagem do evangelho, mas em trabalhar a pessoa como um todo, saúde, educação, lazer; enfim, zelo e acolhimento de forma integral e altamente satisfatória”.