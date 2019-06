Curso de nutrição da UNEC promove inclusão à comunidade surda

Guia prático em libras facilita a comunicação entre paciente e profissional

CARATINGA – O IV Circuito de Pesquisa e Gastronomia do curso de Nutrição do UNEC foi marcado pela inclusão. O evento que aconteceu na última quinta-feira (06) na Unidade II da Instituição faz parte do Trabalho Interdisciplinar Supervisionado do primeiro semestre de 2019.

Nesta edição, o circuito trouxe projetos inovadores que prometem ultrapassar os muros da academia. Um deles veio com a necessidade de atender os pacientes surdos. O projeto é um guia prático na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais da nutrição. O estudo que começou no início de 2019 pretende quebrar barreiras e ainda este ano se transformar em livro. O tema é “Nutrição e Libras – Guia de atendimento ao paciente surdo”. A professora Brunella Demoner Rossoni coordenadora do curso de Nutrição do Unec conta que a ideia surgiu diante de uma necessidade profissional, pensando em atender com eficiência o paciente surdo. A proposta foi abraçada pelos estudantes e pela professora de Libras Gabriella Motta Pizzani. Wanessa Levindo é uma das estudantes que estruturou o trabalho. Ela conta que “foi um trabalho inspirador, diante da satisfação dos surdos em receber um atendimento direcionado”.

A prévia do livro entra para história nacional. O Brasil se tornou um país bilíngue em 2002 com o decreto de lei que reconhece legalmente como meio de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais. Com isso, membros da comunidade surda prestigiaram a noite. Bruno Henrique de Souza é presidente da Associação de Surdos de Caratinga e aceitou o convite para participar da apresentação. Ele comemora a iniciativa e espera que sirva de inspiração para outros profissionais.

Outro projeto que também foi apresentado no circuito é “Terapia nutricional – guia para pacientes em assistência domiciliar”. O trabalho foi desenvolvido pelos os estudantes do 7° período de Nutrição do Unec e pretende facilitar a recuperação de pacientes com uso de sondas, auxiliando a dieta e contribuindo na reabilitação.

Para encerrar a noite de inovações, os estudantes preparam receitas modificadas em nutrientes. Zero lactose e zero açúcar. Agradável aos olhos e a saúde!