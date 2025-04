Curso de Fisioterapia promove evento alusivo ao mês da Síndrome de Down

CARATINGA – O Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC – realizou um evento sobre a Síndrome de Down. Como março é o mês dedicado à conscientização sobre esta condição, o intuito foi reunir os profissionais, os estudantes e a comunidade (que são as famílias das crianças com ‘trissomia do 21’) para trazer este debate e auxiliar na formação dos acadêmicos do curso – que é coordenado pelo professor Celso Júnior. O evento aconteceu na noite do dia 27/03, no Auditório do Campus II do UNEC.

“Nós até fizemos uma camisa especial dizendo que ‘Cabe todo mundo no mundo’ e, justamente por isso, precisamos oferecer oportunidades para todos. Nós queremos levantar esta bandeira, trazer esta pauta, discutir. Portanto, trouxemos as famílias, uniformizadas, para participarem deste momento e serem protagonistas – já que são os filhos delas que estão no centro desta discussão.”, destacou a organizadora do evento, a fisioterapeuta Micheli Couto.

Lidiane Mariano é a mãe da Sarah, de 1 ano e 7 meses, que tem Síndrome de Down. Para ela, iniciativas como essa são fundamentais: “Esse ano o tópico ‘rede de apoio’ está em evidência. A família, as pessoas próximas e, principalmente, o acompanhamento com fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros profissionais auxiliam na evolução das nossas crianças.”

Na ocasião, a fisioterapeuta Michele Barros ministrou uma palestra sobre a prevenção de ocorrências respiratórias nas crianças com Síndrome de Down: “A maior causa de internação hospitalar, na Síndrome de Down, são as complicações respiratórias e cardíacas. Por isso, nós estamos abordando aspectos anatômicos – que influenciam nestas ocorrências – e a forma de prevenção.”

O fisioterapeuta é um dos profissionais que vai acompanhar as crianças com Síndrome de Down ao longo da vida. Habilidades motoras e desenvolvimento da proteção respiratória são alguns dos pontos trabalhados para que estas crianças tenham qualidade de vida, longevidade, se desenvolvam e consigam alcançar todo seu potencial.

“O fisioterapeuta está presente desde o nascimento da criança com Síndrome de Down. Ele trata a parte motora, respiratória, e a continuidade deste trabalho em casa, pela família, é fundamental para o desenvolvimento da criança.”, enfatizou a acadêmica do 7º período de Fisioterapia, Bruna Júlia de Melo.