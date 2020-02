Curso de férias para educadores populares supera expectativas

Giuliane Quintino Teixeira

Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso – “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. Lc 10, 33-34), com essas palavras iniciou-se a quinta edição do Curso de Férias para Educadores Populares, lideranças e agentes de pastorais da Diocese de Caratinga. Ás dezenove horas do dia 22 de janeiro de 2020, aconteceu a solenidade de abertura com indígenas, quilombolas, terapeutas, padres de nossa diocese e de dioceses vizinhas, religiosos e religiosas, representantes da Educação, Assistência Social e vários segmentos da sociedade civil organizada, o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha Pe. Allan Pedrosa e o prefeito de Ipaba, como anfitriões, acolheram a todos os presentes. Cerca de oitocentas pessoas passaram pelo local, dentre eles: cursistas, visitantes, palestrantes, oficineiros e equipes de trabalho.

Padre João Batista de Oliveira, como assessor das pastorais sociais e componente da equipe de coordenação do Curso de Férias falou da importância do curso para o despertar a todos para o cuidado da casa comum. Landislene Gomes Ferreira, superintendente regional de Ensino de Caratinga, falou o quão gratificante da união da Educação Institucional com a Educação Popular e todo apoio dado para que o curso acontecesse da melhor maneira possível. A apresentação de abertura ficou por conta da juventude da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, de Lajinha e a juventude da Forania de Ipanema, que trouxeram a trajetória de Santa Dulce dos Pobres, através de uma linda peça teatral.

Na quinta-feira, dia 23 de janeiro, tivemos a presença de Dom Geraldo Lyrio Roca, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Mariana, que palestrou sobre o Tema e Lema da Campanha da Fraternidade 2020, utilizando o método: Ver, Julgar e Agir. Na parte da tarde os cursistas foram direcionados para as oficinas, encerrando com o jantar e uma belíssima noite cultural.

Na sexta-feira, dia 24 de janeiro, contamos com a Conjuntura política atual feita pelo conceituado Márcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, em seguida todos foram novamente conduzidos para as oficinas, jantar e noite cultural.

No sábado, dia 25 de janeiro, a grata presença da Professora Dulce Maria Pereira, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, trazendo o Sínodo para a Amazônia e Lúcia Arêdes da Silva, membra do Instituto de Missionários Leigos da Diocese de Governador Valadares, palestrando sobre: Cristãos leigos e leigas, na Igreja e na sociedade, em defesa da vida, logo após foram novamente encaminhados para as oficinas. A noite tivemos o jantar e apresentação do resultado das oficinas, para a plenária geral.

No domingo iniciamos com a Santa Missa, presidida por Dom Emanuel Messias de Oliveira e concelebrada pelos padres de nossa Diocese. Após o café da manhã tivemos uma mesa de debate sobre Igreja e Mineração, que contou com a presença de Laiza Dutra, Gilcilene Mendes e Dulce Maria Pereira, que nos apontaram caminhos para a Igreja de desafios e ameaças, mas também de luz e esperança. Tivemos a leitura e aprovação da Carta Compromisso do V Curso de Férias e encerramos com o almoço.

Dom Emanuel participou em grande parte do Curso, mostrou-se admirado com os resultados das oficinas e citou a fala de Márcio Pochmann em sua homilia, na missa de encerramento. Os agradecimentos foram feitos a todos que contribuíram para a realização do Curso e a todas as equipes de trabalho, aos oficineiros e aos palestrantes, que de maneira voluntária se colocaram a serviço, pois o curso é construído por várias mãos que se unem num só objetivo.

[1] Pela Equipe de Coordenação Geral do V Curso de Férias para Educadores Populares.