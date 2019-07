Curso de Ciências Contábeis da Doctum tem grande procura para o segundo semestre em Caratinga

Novas turmas já estão sendo formadas para início das aulas em 12 de agosto

CARATINGA – A formação superior em Contabilidade tem sido uma das mais procuradas para o segundo semestre de 2019 em Caratinga. A área de atuação é abrangente, já que o contador contribui com a formulação de alternativas que possibilitam, junto ao desenvolvimento socioeconômico, a construção de uma sociedade mais justa.

O curso de Ciências Contábeis, oferecido pela Rede Doctum em Caratinga, estimula o desenvolvimento de competências e habilidades para a formação de profissionais aptos a trabalharem em um mercado cada vez mais competitivo e em crescente transformação.

A formação na instituição é altamente comprometida com o exercício da cidadania e o cumprimento de resultados. A Doctum prepara líderes e gestores criativos, com amplo conhecimento técnico e científico, para interpretarem a realidade econômica em diferentes tipos de organização das esferas nacional e internacional, nos mais variados níveis de execução e gestão do trabalho.

TEORIA E PRÁTICA

Entre as atividades práticas propostas no curso de Ciências Contábeis, está a Feira de Negócios. A feira é a consolidação de um plano de negócios que os alunos constroem em equipe, ao longo dos períodos. Os alunos dão vida a empresas fictícias e desenvolvem estratégias empresariais em busca de identificar as perspectivas futuras de negócios com bases inovadoras, que tenham um diferencial competitivo.

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Doctum Caratinga, Sílvia Martins, ressalta que a Feira de Negócios é uma oportunidade para que os acadêmicos coloquem em prática os conhecimentos recebidos em sala de aula. “Em todo trabalho realizado é perceptível a satisfação dos estudantes, eles realmente acreditam naquilo que produziram e é isso que a gente precisa hoje: De profissionais confiantes que acreditam em seu trabalho seu potencial, pessoas empreendedoras, realmente prontas para encarar o mercado de trabalho”, diz.

DIFERENCIAIS DO CURSO

Empresa Junior: projeto que dá ao aluno a oportunidade de atuar nas áreas de Administração e Ciências Contábeis, oferecendo serviços especializados e gratuitos à comunidade com a supervisão de professores e especialistas formados.

Balcão Legal: projeto que realiza, periodicamente, o mutirão “Fique em dia com o Leão”, voltado ao atendimento dos microempreendedores da região de Caratinga.

Pesquisa da Cesta Básica da Classe Média: projeto que visa a construção e acompanhamento do índice da cesta básica no município, prestando serviço à comunidade por meio do desenvolvimento de um indicador econômico.

Oficina do Empreendedor: projeto que visa a divulgação do conceito de empreendedorismo entre os alunos da instituição, destacando as principais oportunidades na região para implantar um negócio.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O contador é um profissional requisitado por diversas empresas (de instituições financeiras a multinacionais), sendo essa, uma das profissões que mais crescem no mundo, envolvendo as seguintes áreas de atuação: auditoria, contabilidade, controle e perícia, ensino, entre outros.

Para quem deseja iniciar uma faculdade Ciências Contábeis, dá tempo de começar a estudar ainda esse ano na Doctum. A inscrição para o processo seletivo 2019.2 é gratuita e deve ser feita através do site vest.doctum.edu.br. É possível agendar uma prova, entrar com a nota do Enem, fazer uma segunda graduação ou retornar ao curso.